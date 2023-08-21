https://ria.ru/20230821/berdyev-1891171074.html

Марат Бердыев: Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в АТЭС

Марат Бердыев: Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023

Марат Бердыев: Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в АТЭС

Россия сталкивается с серьезными препятствиями в контексте своего участия в АТЭС, однако надеется, что с окончанием председательства США объединение вернется к... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:00

2023-08-21T09:00

2023-08-21T09:05

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Россия сталкивается с серьезными препятствиями в контексте своего участия в АТЭС, однако надеется, что с окончанием председательства США объединение вернется к конструктивной работе, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям и старшее должностное лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. В преддверии запланированного на ноябрь саммита группы в Сан-Франциско он также рассказал, каковы ожидания Москвы от работы АТЭС в течение года, насколько сместились акценты в повестке объединения при председательстве США, а также что об этом думают другие игроки в азиатском регионе.– В ноябре в Сан-Франциско пройдет саммит лидеров экономик АТЭС. Белый дом недавно заявлял, что готов работать со всеми участниками форума, включая Россию, чтобы обеспечить должный уровень представительности. Ведутся ли на данный момент контакты по поводу участия России в саммите? Есть ли вероятность, что Россия вообще не будет представлена? Какие ожидания у РФ от саммита в ноябре и в целом от работы на площадках АТЭС в течение года? Параллельно с этим развивается история с якобы отказом США пригласить на саммит главу исполнительной власти Гонконга, который находится в американском стоп-листе. Говорит ли это о том, что США дискредитируют себя как host country?– Российская сторона давала согласие на "вахту" США в АТЭС в 2023 году, получив заверения американцев в строгом соблюдении ими всех обязательств председателя перед участвующими в АТЭС экономиками. Особое внимание уделили подтверждению готовности председательства обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов и самоуправства. Конечно, мы не питали больших иллюзий относительно способности Вашингтона держать слово, однако исходили из того, что это позволит оказать отрезвляющий дисциплинарный эффект, удержит американские власти от прямых нарушений регламента АТЭС.К сожалению, американцы, привыкшие жить в плену собственной исключительности, в очередной раз своими действиями полностью дезавуировали данные обещания. Это касается как организации рабочих процессов этого объединения, так и содержательного наполнения его повестки в текущем году. В рамках третьей серии встреч старших должностных лиц (СДЛ) Форума на профильные заседания не смогли попасть представители сразу нескольких российских ведомств. Целый ряд делегатов в принципе не получил визы, в некоторых случаях разрешения на въезд выдавались во время или после основных заседаний.Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности, а также убедительности "вахты" США. Вашингтон продолжает "терять лицо" как ответственный участник международного общения, договороспособный игрок. Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности ее неподобающее поведение и ущемление других экономик, в частности, Гонконга. Разумеется, такие кульбиты американцев не остаются незамеченными, заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира, независимому от западных структур и капризов.Будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите форума в ноябре. Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума. Рассчитываем, что при подготовке встречи на высшем уровне и ее итоговых документов возобладает здравомыслие, приоритет будет отдан достижению консенсусных договоренностей в интересах всех экономик АТЭС.В целом сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС, и надеемся, что эта важная региональная платформа сотрудничества, прошедшая многолетнюю проверку на прочность и востребованность, вернется к конструктивному функционированию по завершении текущего цикла. Впереди – председательство Перу и Южной Кореи. Мы уже установили предметный диалог с коллегами из Лимы, которые собираются искать "общий знаменатель" и ориентироваться на коллективные усилия в укреплении экономического и интеграционного потенциала. Намечаем в данном контексте ряд конкретных совместных инициатив и проектов, в том числе с подключением российского бизнеса и академических кругов.– Насколько важным для России остается формат АТЭС? Или сейчас акцент сместился в сторону других организаций, например, БРИКС?– Работа в АТЭС – одно из ключевых направлений российской многосторонней дипломатии, наряду с участием в "Группе двадцати", БРИКС, ШОС. Важное звено в реализации флагманской российской инициативы построения Большого Евразийского партнерства, которая направлена на образование открытого контура взаимосвязанности и активизацию экономической кооперации. Будем стремиться в ее рамках снять все необоснованные барьеры, выстроить эффективную бизнес-среду в масштабе всего континента. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать мощным локомотивом в продвижении на этом направлении.Россия неизменно, с момента своего присоединения в 1998 году, рассматривает АТЭС в качестве ведущего форума для экономического взаимодействия в АТР, важного инструмента по созданию благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инновационного прогресса. Участие в АТЭС позволяет нам поддерживать объединительные процессы на пространстве АТР, принимать активное участие в выработке передовых подходов к таким общим для азиатских экономик насущным темам взаимодействия, как расширение взаимной торговли, развитие транспортных артерий, цифровизация, продовольственная и энергетическая безопасность, образование, туризм, чрезвычайные ситуации и многие другие.Форум испытывает негативное влияние современной непростой международной ситуации. Западное крыло его участников активно повышает градус конфронтации на атэсовской площадке, стремится привнести в дискуссии выходящие далеко за рамки мандата объединения геополитические темы. Отмечаем на этом фоне, что большинство экономик отвергают эти конъюнктурные притязания, грозящие колоссальными сбоями в мирохозяйственной системе. Дружественные нам члены и вообще все те, кто настроен на позитив, выступают за твердое следование базовым принципам и правилам функционирования АТЭС – в духе приверженности консенсусу и фокуса на задачах экономической интеграции в АТР. Видим в этом подтверждение важности сохранения полноценного российского участия в данном формате. Стремимся не допустить выхолащивания экономической составляющей этого объединения, его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование.– Сейчас в рамках АТЭС проходят встречи на уровне министров. Как проходит общение с партнерами? На чем в целом сфокусирована повестка встреч в рамках текущих сессий? Ведется ли работа по выработке соглашений со странами-участниками? Какие есть непреодолимые разногласия? Как часто поднимается вопрос Украины на встречах? В целом если сравнить работу нашей делегации по линии АТЭС в этом году и в прошлом, какие произошли изменения?– На площадке АТЭС ведется непрерывное взаимодействие по широкому спектру отраслевых направлений сотрудничества. Фундаментом долгосрочной деятельности форума выступают "Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года" и план действий по их реализации, а также принятые в прошлом году в Таиланде Цели биоциркулярной экономики. Каждая председательствующая экономика по-разному расставляет приоритеты в переговорной работе, однако магистральный курс должен оставаться последовательным, отражать долгосрочные согласованные установки. В фокусе внимания участников АТЭС в текущем году – энергетические "переходы" к низкоэмиссионному развитию, продовольственная и энергетическая безопасность, цифровая трансформация, укрепление роли женщин в экономике.Вместе с тем предметный разговор по этим насущным темам в подавляющем большинстве случаев сдерживается конфронтационным запалом американцев, вбрасываемыми ими инициативами, отражающими спорные рецепты "местного разлива". Прежде всего, это касается вопросов гендера, климата, "чистой" энергетики, ИКТ-безопасности и прочее. Такая линия, конечно, не добавляет позитива, обрекает форум на бесплодные пикировки. Видим также попытки снять с себя и других государств Запада ответственность за текущие кризисные явления в мировой экономике. Они, как известно, вызваны сбоями на финансовых рынках, разгоном монетарной инфляции, снижением темпов роста, спровоцированных просчетами в госуправлении в западных странах и санкциями. Ситуация на Украине, которая, опять же, ничто другое, как рукотворный кризис, спровоцированный незаконным вмешательством Запада во внутренние дела некогда суверенной страны, госпереворотом и установлением в Киеве подконтрольного ему националистического режима с откровенно русофобскими взглядами стоит в этом списке далеко не на первых местах.Таким образом, США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в атэсовском формате. Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее эти эскапады постепенно выдыхаются. В микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство. В кулуарах же многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится.В 2022 году таиландское председательство предприняло все возможные усилия, чтобы предотвратить принятие форумом нелегитимных решений в обход основополагающего принципа консенсуса. Сегодня же мы наблюдаем абсолютно противоположный подход, мало соотносящийся с привычным коллегиальным принципом функционирования АТЭС.– Как вообще Россия оценивает нынешнюю политику США в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Наблюдаете ли вы попытки США расширить свое влияние в этой части мира с целью ослабить Россию и Китай?– Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в АТР западноцентричными форматами взаимодействия в русле американского "индо-тихоокеанского" проекта.Убеждены, что новые разделительные линии в азиатском регионе будут создавать барьеры для практических связей экономик АТЭС и нормального функционирования цепочек добавленной стоимости. Предпосылки для такого негативного сценария уже просматриваются на фоне попыток США и их союзников перекроить торгово-инвестиционную повестку в АТР путем продвижения альтернативных механизмов так называемого "Рамочного экономического взаимодействия в ИТР".– Всплывает ли в разговорах тема введения потолка цен на нефть и нефтепродукты из России? Индия, например, до сих пор не присоединилась, но Белый дом регулярно выступает с заявлениями о том, что рассчитывает на выполнение условий со стороны Индии.– Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый "потолок цен на нефть", безусловно, вызывает обеспокоенность. Именно они вкупе с беспрецедентным числом незаконных односторонних ограничений, недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой развитых стран сыграли ключевую роль в дестабилизации глобальных энергетических рынков. Привели к перераспределению глобальных энергопотоков, росту транзакционных издержек, спровоцировали чрезмерную волатильность цен и создали серьезные риски для энергобезопасности. Этим, естественно, все не исчерпывается, достаточно вспомнить теракт против газопровода "Северный поток", произошедший в зоне ответственности НАТО и ЕС, который до сих пор толком не расследуется, повышая риски для энергосектора.Впрочем, вопреки мантрам о приверженности рыночным механизмам западники прибегают к неправомерным рестрикциям не первый раз – достаточно вспомнить примеры Ирана, Венесуэлы, Сирии. Подобная лицемерная политика расшатывает международную торговлю, бьет по перспективам экономического роста в мире. Сегодня острие направлено против России (и не только), завтра может повернуться против иных неугодных государств и охватить не только энергоносители, но и другие группы товаров.– Поднимается ли на встречах неблагоприятная ситуация в глобальной финансовой системе? Прежде всего, ослабление влияния доллара, что не скрывают даже американские чиновники? А также необходимость реформ финансовых институтов МВФ и ВБ?– АТЭС, как и другие профильные многосторонние форматы, не остается в стороне от проблем мировых финансов. К таковым относятся, в том числе, растущее инфляционное давление, высокий уровень задолженности, дефицит ресурсов для финансирования глобального развития, волатильность рынков, кризис в банковском секторе некоторых развитых стран. В этих условиях мирохозяйственная система проходит период адаптации к новым вызовам и угрозам.Наблюдается сокращение использования доллара США, который все чаще воспринимается как ненадежный актив. Страны мирового большинства уменьшают долю "токсичных" валют (прежде всего, доллара США и евро) в своих внешнеторговых и финансовых операциях. Эта тенденция вызвана санкционным "волюнтаризмом" коллективного Запада, который своими односторонними и нелегитимными рестриктивными мерами подорвал доверие к американоцентричной финансовой системе. Сказываются и последствия безответственной финансовой политики многих развитых стран в период пандемии COVID-19, когда они запустили печатный станок для покрытия бюджетного дефицита, спровоцировав "пузыри" на товарных рынках, а затем потребительскую инфляцию и снижение уровня жизни.Усиление роли нацвалют является объективным процессом. Политические резоны на фоне развернутой США "санкционной войны", наверное, пока превалируют, однако нельзя сбрасывать со счетов и экономическую логику. Достаточно лишь вспомнить накопленный американцами непомерный долг, бесконечные эксцессы вокруг дефицита бюджета.По статистике, удельный вес доллара в общем объеме международных платежей через "SWIFT" в январе 2023 года снизился до 41,7%. По данным МВФ, его доля в резервах достигла минимального за 27 лет значения в 58,36%. Расчеты все более динамично осуществляются в юанях (вес китайской валюты в торговых контрактах с марта 2021 года по март 2023 года увеличился с 1,9% до 4,5%), индийских рупиях, валютах арабских и других развивающихся стран. Все более востребованным и привлекательным становится российский рубль, особенно на евразийском пространстве.Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке. В АСЕАН активизируется диалог по использованию нацвалют, с прошлого года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах. В ЕАЭС, по предварительным данным, уже более 90% операций осуществляется в валютах государств-членов союза, рубль при этом обоснованно лидирует.Кстати, в ходе неформального общения с коллегами – старшими должностными лицами – предложил подумать о возможном обсуждении в АТЭС целесообразности проработки мер по борьбе с санкциями и расширения практики платежей и расчетов в национальных валютах, что было встречено с известной долей заинтересованности.Что касается реформ многосторонних финансовых институтов, прежде всего МВФ и Всемирного банка, то мировому сообществу еще предстоит определить их направление и основные параметры. Любые изменения должны прорабатываться в универсальных форматах на транспарентной, недискриминационной основе, учитывать финансовые особенности различных стран и иметь реальную отдачу для развивающихся государств.Вместе с партнерами и единомышленниками выступаем против попыток западников политизировать работу Бреттон-Вудских институтов (БВИ). Они должны оставаться сугубо экспертными площадками, направленными на обеспечение международного сотрудничества в финансовой сфере.Рассчитываем на своевременное (до 15 декабря этого года) завершение 16-го общего пересмотра квот МВФ и их реальное перераспределение в пользу "недопредставленных" стран, в первую очередь КНР и других развивающихся государств. Любые другие варианты реформы, в том числе сохраняющие статус-кво по голосам в МВФ или подразумевающие их символическое перераспределение, станут иллюстрацией неготовности Запада отказаться от уже ставших анахронизмом доминирующих позиций в БВИ.

https://ria.ru/20230815/otkaz-1890087083.html

https://ria.ru/20230815/briks-1890167674.html

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891106470.html

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891162493.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

https://ria.ru/20230802/mvf-1887761650.html

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в мире, россия, сша, атр, брикс, евразийский экономический союз, мвф, северный поток, интервью