https://ria.ru/20230821/bayden-1891371359.html

"Никаких прогнозов?" Экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о Путине

"Никаких прогнозов?" Экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о Путине - РИА Новости, 21.08.2023

"Никаких прогнозов?" Экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о Путине

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн рассмеялся, когда ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано напомнил слова президента США Джо Байдена о "поражении" РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:33

2023-08-21T18:33

2023-08-21T18:35

политика

сша

россия

владимир путин

джо байден

джейк салливан

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн рассмеялся, когда ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано напомнил слова президента США Джо Байдена о "поражении" России в конфликте на Украине.Ранее советник главы Белого Дома по безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет прогнозировать исход боевых действий в восточноевропейской стране, поскольку это практически невозможно сделать. Наполитано показал этот отрывок во время эфира."Никаких прогнозов, Джейк? Ваш босс сказал, что Путин "потерпел поражение" в войне и сказал это много-много раз. Вопрос: разве правая рука не знает, что делает левая, или правая рука, в этом случае Джейк Салливан, поняла, что происходит на самом деле и столкнулась с реальностью?" — спросил ведущий.Отставной сотрудник ЦРУ Макговерн рассмеялся и напомнил, что такие же заявления делал и глава Центрального разведывательного управления Билл Бернс, и госсекретарь США Энтони Блинкен.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

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политика, сша, россия, владимир путин, джо байден, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины