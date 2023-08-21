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"Никаких прогнозов?" Экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о Путине
"Никаких прогнозов?" Экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о Путине - РИА Новости, 21.08.2023
"Никаких прогнозов?" Экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о Путине
Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн рассмеялся, когда ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано напомнил слова президента США Джо Байдена о "поражении" РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:33
2023-08-21T18:33
2023-08-21T18:35
политика
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джо байден
джейк салливан
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн рассмеялся, когда ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано напомнил слова президента США Джо Байдена о "поражении" России в конфликте на Украине.Ранее советник главы Белого Дома по безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет прогнозировать исход боевых действий в восточноевропейской стране, поскольку это практически невозможно сделать. Наполитано показал этот отрывок во время эфира."Никаких прогнозов, Джейк? Ваш босс сказал, что Путин "потерпел поражение" в войне и сказал это много-много раз. Вопрос: разве правая рука не знает, что делает левая, или правая рука, в этом случае Джейк Салливан, поняла, что происходит на самом деле и столкнулась с реальностью?" — спросил ведущий.Отставной сотрудник ЦРУ Макговерн рассмеялся и напомнил, что такие же заявления делал и глава Центрального разведывательного управления Билл Бернс, и госсекретарь США Энтони Блинкен.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
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политика, сша, россия, владимир путин, джо байден, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Политика, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Джейк Салливан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Никаких прогнозов?" Экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о Путине
Экс-агент ЦРУ Макговерн рассмеялся из-за заявления Байдена о "поражении" России