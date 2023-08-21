https://ria.ru/20230821/bayden-1891236049.html

В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже

В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже - РИА Новости, 21.08.2023

В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:43

2023-08-21T11:43

2023-08-21T11:43

в мире

сша

гавайи

украина

лорен боберт

джо байден

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо Байдена, который на фоне смертоносных пожаров на Гавайях проводил время на пляже и просил выделить средства Украине. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о более чем 100 погибших, свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести. "За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провел 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провел еще одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", - написала Лорен Боберт.

https://ria.ru/20230817/gavayi-1890520156.html

сша

гавайи

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, гавайи, украина, лорен боберт, джо байден