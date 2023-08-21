https://ria.ru/20230821/bayden-1891236049.html
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже - РИА Новости, 21.08.2023
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже
Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:43
2023-08-21T11:43
2023-08-21T11:43
в мире
сша
гавайи
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лорен боберт
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо Байдена, который на фоне смертоносных пожаров на Гавайях проводил время на пляже и просил выделить средства Украине. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о более чем 100 погибших, свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести. "За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провел 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провел еще одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", - написала Лорен Боберт.
https://ria.ru/20230817/gavayi-1890520156.html
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РИА Новости
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в мире, сша, гавайи, украина, лорен боберт, джо байден
В мире, США, Гавайи, Украина, Лорен Боберт, Джо Байден
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже
Законодатель из США критикует Байдена из-за отдыха во время пожаров на Гавайях
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X
(бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо Байдена, который на фоне смертоносных пожаров на Гавайях проводил время на пляже и просил выделить средства Украине.
Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о более чем 100 погибших, свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести.
"За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провел 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провел еще одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", - написала Лорен Боберт.
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110