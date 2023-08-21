Рейтинг@Mail.ru
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/bayden-1891236049.html
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже - РИА Новости, 21.08.2023
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже
Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:43
2023-08-21T11:43
в мире
сша
гавайи
украина
лорен боберт
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889679215_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a39b25d54237de22c668f2393e3146ba.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо Байдена, который на фоне смертоносных пожаров на Гавайях проводил время на пляже и просил выделить средства Украине. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о более чем 100 погибших, свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести. "За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провел 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провел еще одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", - написала Лорен Боберт.
https://ria.ru/20230817/gavayi-1890520156.html
сша
гавайи
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889679215_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_782a15cf2c1e33f8885f30e7971d5ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гавайи, украина, лорен боберт, джо байден
В мире, США, Гавайи, Украина, Лорен Боберт, Джо Байден
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже

Законодатель из США критикует Байдена из-за отдыха во время пожаров на Гавайях

© AP Photo / Rick BowmerПоследствия пожаров на Гавайях
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
Последствия пожаров на Гавайях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) раскритиковала деятельность президента США Джо Байдена, который на фоне смертоносных пожаров на Гавайях проводил время на пляже и просил выделить средства Украине.
Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о более чем 100 погибших, свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести.
"За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провел 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провел еще одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил еще 24 миллиарда долларов для Украины", - написала Лорен Боберт.
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 110
17 августа, 02:53
 
В миреСШАГавайиУкраинаЛорен БобертДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала