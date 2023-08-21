https://ria.ru/20230821/barery-1891193727.html
Посол России рассказал о барьерах, создаваемых США в АТЭС
Посол России рассказал о барьерах, создаваемых США в АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023
Посол России рассказал о барьерах, создаваемых США в АТЭС
Привносимые США разделительные линии в Азии создадут барьеры для связей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако Россия... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:34
2023-08-21T08:34
2023-08-21T08:34
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Привносимые США разделительные линии в Азии создадут барьеры для связей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Убеждены, что новые разделительные линии в азиатском регионе будут создавать барьеры для практических связей экономик АТЭС и нормального функционирования цепочек добавленной стоимости", - сообщил он.Как отметил российский дипломат, предпосылки для такого негативного сценария уже просматриваются на фоне попыток США и их союзников перекроить торгово-инвестиционную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем продвижения альтернативных механизмов."Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия", - указал Бердыев.Представитель России также указал, что Москва стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование."Участие в АТЭС позволяет нам поддерживать объединительные процессы на пространстве АТР, принимать активное участие в выработке передовых подходов к таким общим для азиатских экономик насущным темам взаимодействия, как расширение взаимной торговли, развитие транспортных артерий, цифровизация, продовольственная и энергетическая безопасность, образование, туризм, чрезвычайные ситуации и многие другие", - сказал Бердыев.
https://ria.ru/20230821/geopolitika-1891192699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, атэс, атр, экономика
Россия, США, АТЭС, АТР, Экономика
Посол России рассказал о барьерах, создаваемых США в АТЭС
Посол Бердыев: США создают барьеры для связей экономик АТЭС и цепочек поставок
СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Привносимые США разделительные линии в Азии создадут барьеры для связей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Убеждены, что новые разделительные линии в азиатском регионе будут создавать барьеры для практических связей экономик АТЭС и нормального функционирования цепочек добавленной стоимости", - сообщил он.
Как отметил российский дипломат, предпосылки для такого негативного сценария уже просматриваются на фоне попыток США и их союзников перекроить торгово-инвестиционную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем продвижения альтернативных механизмов.
"Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия", - указал Бердыев.
Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России
Представитель России также указал, что Москва
стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование.
"Участие в АТЭС позволяет нам поддерживать объединительные процессы на пространстве АТР
, принимать активное участие в выработке передовых подходов к таким общим для азиатских экономик насущным темам взаимодействия, как расширение взаимной торговли, развитие транспортных артерий, цифровизация, продовольственная и энергетическая безопасность, образование, туризм, чрезвычайные ситуации и многие другие", - сказал Бердыев.
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол