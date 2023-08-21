https://ria.ru/20230821/barery-1891193727.html

Посол России рассказал о барьерах, создаваемых США в АТЭС

Посол России рассказал о барьерах, создаваемых США в АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023

Посол России рассказал о барьерах, создаваемых США в АТЭС

Привносимые США разделительные линии в Азии создадут барьеры для связей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако Россия... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:34

2023-08-21T08:34

2023-08-21T08:34

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Привносимые США разделительные линии в Азии создадут барьеры для связей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Убеждены, что новые разделительные линии в азиатском регионе будут создавать барьеры для практических связей экономик АТЭС и нормального функционирования цепочек добавленной стоимости", - сообщил он.Как отметил российский дипломат, предпосылки для такого негативного сценария уже просматриваются на фоне попыток США и их союзников перекроить торгово-инвестиционную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем продвижения альтернативных механизмов."Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия", - указал Бердыев.Представитель России также указал, что Москва стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование."Участие в АТЭС позволяет нам поддерживать объединительные процессы на пространстве АТР, принимать активное участие в выработке передовых подходов к таким общим для азиатских экономик насущным темам взаимодействия, как расширение взаимной торговли, развитие транспортных артерий, цифровизация, продовольственная и энергетическая безопасность, образование, туризм, чрезвычайные ситуации и многие другие", - сказал Бердыев.

https://ria.ru/20230821/geopolitika-1891192699.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сша, атэс, атр, экономика