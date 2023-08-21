https://ria.ru/20230821/avtomobili-1891341049.html

Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi

Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi - РИА Новости, 21.08.2023

Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi

Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:30

2023-08-21T17:30

2023-08-21T17:31

авто

технологии

audi

bmw (автомобиль)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД. "Да, такая проблема, действительно, есть и возникла она довольно давно", - сказали в ассоциации, отвечая на вопрос об отключении российских дилеров от заводского ПО BMW и Audi. "На сегодняшний день ограничена доступность двух систем - первая считывает историю обслуживания автомобилей, вторая проводит дистанционную диагностику. Несмотря на это, для клиентов "БорисХоф" доступна возможность просмотра истории технического обслуживания", - рассказали РИА Новости в пресс-службе дилера "БорисХоф", отвечая на вопрос о сложностях с доступом к ПО BMW. На прошлой неделе в пресс-службе дилера "Автодом" сообщили, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил сервисные станции российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Однако они также отметили, что все онлайн-сервисы для обслуживания автомобилей BMW работают бесперебойно.

https://ria.ru/20230810/avto-1889249275.html

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авто, технологии, audi, bmw (автомобиль)