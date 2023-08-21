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Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi - РИА Новости, 21.08.2023
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17:30 21.08.2023 (обновлено: 17:31 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/avtomobili-1891341049.html
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi - РИА Новости, 21.08.2023
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi
Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:30
2023-08-21T17:31
авто
технологии
audi
bmw (автомобиль)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД. "Да, такая проблема, действительно, есть и возникла она довольно давно", - сказали в ассоциации, отвечая на вопрос об отключении российских дилеров от заводского ПО BMW и Audi. "На сегодняшний день ограничена доступность двух систем - первая считывает историю обслуживания автомобилей, вторая проводит дистанционную диагностику. Несмотря на это, для клиентов "БорисХоф" доступна возможность просмотра истории технического обслуживания", - рассказали РИА Новости в пресс-службе дилера "БорисХоф", отвечая на вопрос о сложностях с доступом к ПО BMW. На прошлой неделе в пресс-службе дилера "Автодом" сообщили, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил сервисные станции российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Однако они также отметили, что все онлайн-сервисы для обслуживания автомобилей BMW работают бесперебойно.
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авто, технологии, audi, bmw (автомобиль)
Авто, Технологии, Audi, BMW (автомобиль)
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi

Российские дилеры сообщили об ограничениях доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi

© Фото : BMW AG 2020Логотип компании BMW
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : BMW AG 2020
Логотип компании BMW . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД.
"Да, такая проблема, действительно, есть и возникла она довольно давно", - сказали в ассоциации, отвечая на вопрос об отключении российских дилеров от заводского ПО BMW и Audi.
"На сегодняшний день ограничена доступность двух систем - первая считывает историю обслуживания автомобилей, вторая проводит дистанционную диагностику. Несмотря на это, для клиентов "БорисХоф" доступна возможность просмотра истории технического обслуживания", - рассказали РИА Новости в пресс-службе дилера "БорисХоф", отвечая на вопрос о сложностях с доступом к ПО BMW.
На прошлой неделе в пресс-службе дилера "Автодом" сообщили, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил сервисные станции российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Однако они также отметили, что все онлайн-сервисы для обслуживания автомобилей BMW работают бесперебойно.
Автомобиль Volkswagen - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России
10 августа, 12:29
 
АвтоТехнологииAudiBMW (автомобиль)
 
 
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