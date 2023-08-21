https://ria.ru/20230821/avtomobili-1891341049.html
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi - РИА Новости, 21.08.2023
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi
Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:30
2023-08-21T17:30
2023-08-21T17:31
авто
технологии
audi
bmw (автомобиль)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_143:0:1139:560_1920x0_80_0_0_e2858af814a7de9fb32b830dc7c6b3f1.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД. "Да, такая проблема, действительно, есть и возникла она довольно давно", - сказали в ассоциации, отвечая на вопрос об отключении российских дилеров от заводского ПО BMW и Audi. "На сегодняшний день ограничена доступность двух систем - первая считывает историю обслуживания автомобилей, вторая проводит дистанционную диагностику. Несмотря на это, для клиентов "БорисХоф" доступна возможность просмотра истории технического обслуживания", - рассказали РИА Новости в пресс-службе дилера "БорисХоф", отвечая на вопрос о сложностях с доступом к ПО BMW. На прошлой неделе в пресс-службе дилера "Автодом" сообщили, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил сервисные станции российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Однако они также отметили, что все онлайн-сервисы для обслуживания автомобилей BMW работают бесперебойно.
https://ria.ru/20230810/avto-1889249275.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_267:0:1014:560_1920x0_80_0_0_0a1dd4fbf982d689dba8f0c6f785e57b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, технологии, audi, bmw (автомобиль)
Авто, Технологии, Audi, BMW (автомобиль)
Российские дилеры сообщили о проблемах с доступом к ПО у машин BMW и Audi
Российские дилеры сообщили об ограничениях доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские автодилеры сталкиваются с ограничениями доступа к ПО у автомобилей BMW и Audi, проблема возникла давно, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД.
"Да, такая проблема, действительно, есть и возникла она довольно давно", - сказали в ассоциации, отвечая на вопрос об отключении российских дилеров от заводского ПО BMW
и Audi.
"На сегодняшний день ограничена доступность двух систем - первая считывает историю обслуживания автомобилей, вторая проводит дистанционную диагностику. Несмотря на это, для клиентов "БорисХоф" доступна возможность просмотра истории технического обслуживания", - рассказали РИА Новости в пресс-службе дилера "БорисХоф", отвечая на вопрос о сложностях с доступом к ПО BMW.
На прошлой неделе в пресс-службе дилера "Автодом" сообщили, что немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил сервисные станции российских дилеров от фирменного программного обеспечения. Однако они также отметили, что все онлайн-сервисы для обслуживания автомобилей BMW работают бесперебойно.
Дилеры Volkswagen, Audi, Skoda и Bentley возобновили работу в России