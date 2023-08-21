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Исследование показало, насколько изменились цены на новые авто в России - РИА Новости, 21.08.2023
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03:48 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/avtomobili-1891183397.html
Исследование показало, насколько изменились цены на новые авто в России
Исследование показало, насколько изменились цены на новые авто в России - РИА Новости, 21.08.2023
Исследование показало, насколько изменились цены на новые авто в России
Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии текущего года вырос на 12% - до 1,9 миллиона рублей, а на автомобили с пробегом - на 18%, до 1,3... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:48
2023-08-21T03:48
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии текущего года вырос на 12% - до 1,9 миллиона рублей, а на автомобили с пробегом - на 18%, до 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс". "Средняя стоимость нового автомобиля в январе-июне 2023 года выросла до 1,9 миллиона рублей с 1,7 миллиона в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом - до 1,3 миллиона рублей с 1,1 миллиона", - сказано в исследовании. Отмечается, что чаще всего в первом полугодии 2023 года приобретали автомобили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. Средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом - 1,7 миллиона рублей. Жители Московской области приобретали новые авто в среднем за 2,6 миллиона рублей, а автомобили с пробегом - за 1,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге эти значения были ниже - 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно. При этом цена нового автомобиля в Краснодарском крае в среднем составила 2 миллиона рублей, а с пробегом - 1,3 миллиона рублей, а в Татарстане - 1,7 и 1,3 миллиона рублей соответственно.
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экономика, авто, россия
Экономика, Авто, Россия
Исследование показало, насколько изменились цены на новые авто в России

"СберАвто": новые автомобили в России в среднем подорожали до 1,9 млн рублей

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Lada Vesta
Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии текущего года вырос на 12% - до 1,9 миллиона рублей, а на автомобили с пробегом - на 18%, до 1,3 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "СберАвто" и аналитического ресурса "Чек Индекс".
«
"Средняя стоимость нового автомобиля в январе-июне 2023 года выросла до 1,9 миллиона рублей с 1,7 миллиона в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом - до 1,3 миллиона рублей с 1,1 миллиона", - сказано в исследовании.
Отмечается, что чаще всего в первом полугодии 2023 года приобретали автомобили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Средняя стоимость нового автомобиля в Москве составила 2,9 миллиона рублей, а автомобиля с пробегом - 1,7 миллиона рублей. Жители Московской области приобретали новые авто в среднем за 2,6 миллиона рублей, а автомобили с пробегом - за 1,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге эти значения были ниже - 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно.
При этом цена нового автомобиля в Краснодарском крае в среднем составила 2 миллиона рублей, а с пробегом - 1,3 миллиона рублей, а в Татарстане - 1,7 и 1,3 миллиона рублей соответственно.
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