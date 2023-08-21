https://ria.ru/20230821/avariya-1891343825.html

"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя, сообщил "Роскосмос"

"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя, сообщил "Роскосмос" - РИА Новости, 22.08.2023

"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя, сообщил "Роскосмос"

Основная причина крушения "Луны-25" — нештатная работа корректирующего двигателя, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". По его... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-21T17:36

2023-08-21T17:36

2023-08-22T00:28

наука

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Основная причина крушения "Луны-25" — нештатная работа корректирующего двигателя, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, при попытке станции перейти на предпосадочную орбиту двигатель проработал примерно в полтора раза дольше положенного."К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", — сказал руководитель госкорпорации.Как утверждается, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля"."Тем не менее в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны", — добавил Борисов.Члены специально созданной аварийной комиссии уже пытаются выяснить, что именно привело к возникновению нештатной ситуации.По словам главы "Роскосмоса", "бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в 60-70-е годы, практически потерян": "прервалась смена поколений". В то же время Борисов уверен, что лунную программу не стоит сворачивать."Одним из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же, учтет все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии, и я надеюсь, что будущие миссии "Луны-26", "Луны-27" и "Луны-28" пройдут уже успешно", — резюмировал он.Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа после выдачи двух тормозных импульсов вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на южном полюсе Луны.Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.

https://ria.ru/20230820/krushenie-1891143271.html

https://ria.ru/20230821/missii-1891347482.html

https://ria.ru/20230821/luna-1891337585.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос