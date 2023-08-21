https://ria.ru/20230821/ates-1891195974.html
В АТЭС поддержали предложение России о борьбе с санкциями, заявил посол
В АТЭС поддержали предложение России о борьбе с санкциями, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
В АТЭС поддержали предложение России о борьбе с санкциями, заявил посол
Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживают предложение России проработать меры борьбы с санкциями и расширить расчеты в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:56
2023-08-21T08:56
2023-08-21T08:56
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживают предложение России проработать меры борьбы с санкциями и расширить расчеты в нацвалютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "В ходе неформального общения с коллегами – старшими должностными лицами – предложил подумать о возможном обсуждении в АТЭС целесообразности проработки мер по борьбе с санкциями и расширения практики платежей и расчетов в национальных валютах, что было встречено с известной долей заинтересованности", - сообщил он. По словам Бердыева, текущая "лицемерная политика" Запада "расшатывает международную торговлю, бьет по перспективам экономического роста в мире". "Сегодня острие направлено против России (и не только), завтра может повернуться против иных неугодных государств и охватить не только энергоносители, но и другие группы товаров", - указал он. Российский дипломат отметил, что на площадке АТЭС ведется непрерывное взаимодействие по широкому спектру отраслевых направлений сотрудничества, однако предметный разговор "в подавляющем большинстве случаев сдерживается конфронтационным запалом американцев". "Такая линия, конечно, не добавляет позитива, обрекает форум на бесплодные пикировки. Видим также попытки снять с себя и других государств Запада ответственность за текущие кризисные явления в мировой экономике", - добавил Бердыев.
https://ria.ru/20230821/ates-1891194286.html
https://ria.ru/20230821/geopolitika-1891192699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
В АТЭС поддержали предложение России о борьбе с санкциями, заявил посол
Посол: в АТЭС поддержали предложение России о расчетах в нацвалютах
СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) поддерживают предложение России проработать меры борьбы с санкциями и расширить расчеты в нацвалютах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"В ходе неформального общения с коллегами – старшими должностными лицами – предложил подумать о возможном обсуждении в АТЭС целесообразности проработки мер по борьбе с санкциями и расширения практики платежей и расчетов в национальных валютах, что было встречено с известной долей заинтересованности", - сообщил он.
Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС
По словам Бердыева, текущая "лицемерная политика" Запада "расшатывает международную торговлю, бьет по перспективам экономического роста в мире".
"Сегодня острие направлено против России (и не только), завтра может повернуться против иных неугодных государств и охватить не только энергоносители, но и другие группы товаров", - указал он.
Российский дипломат отметил, что на площадке АТЭС ведется непрерывное взаимодействие по широкому спектру отраслевых направлений сотрудничества, однако предметный разговор "в подавляющем большинстве случаев сдерживается конфронтационным запалом американцев".
"Такая линия, конечно, не добавляет позитива, обрекает форум на бесплодные пикировки. Видим также попытки снять с себя и других государств Запада ответственность за текущие кризисные явления в мировой экономике", - добавил Бердыев.
Запад навязывает АТЭС геополитические темы, заявил посол России