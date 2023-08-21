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Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023
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08:39 21.08.2023 (обновлено: 08:49 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/ates-1891194286.html
Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС
Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023
Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС
Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:39
2023-08-21T08:49
россия
атэс
в мире
сша
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия", - указал Бердыев.Представитель России также указал, что Москва стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование.
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россия, атэс, в мире, сша, москва
Россия, АТЭС, В мире, США, Москва
Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС

Посол: Россия нацелена не допустить подчинения АТЭС претензиям Запада

© AP Photo / Andy WongСимволика АТЭС
Символика АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Andy Wong
Символика АТЭС. Архивное фото
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия", - указал Бердыев.
Представитель России также указал, что Москва стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование.
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