https://ria.ru/20230821/ates-1891194286.html

Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС

Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023

Россия не хочет допускать выхолащивания экономической составляющей АТЭС

Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:39

2023-08-21T08:39

2023-08-21T08:49

россия

атэс

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и ее подчинения претензиям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия", - указал Бердыев.Представитель России также указал, что Москва стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193002.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, атэс, в мире, сша, москва