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Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
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08:20 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ates-1891192283.html
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол
Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:20
2023-08-21T08:20
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия в ноябрьском саммите, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности, ее неподобающее поведение и ущемление других экономик... будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре", - сообщил он. Бердыев отметил, что "кульбиты американцев" не остаются незамеченными и заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира. "Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230821/ates-1891191005.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол

Посол: Россия учтет поведение США при планировании участия в саммите АТЭС

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisАТЭС
АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
АТЭС. Архивное фото
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия в ноябрьском саммите, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности, ее неподобающее поведение и ущемление других экономик... будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре", - сообщил он.
В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев
Вчера, 08:11
Бердыев отметил, что "кульбиты американцев" не остаются незамеченными и заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира.
"Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума", - подчеркнул дипломат.
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Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС
Вчера, 07:07
 
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