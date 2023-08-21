https://ria.ru/20230821/ates-1891192283.html

Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол

Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023

Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол

Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:20

2023-08-21T08:20

2023-08-21T08:20

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия в ноябрьском саммите, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности, ее неподобающее поведение и ущемление других экономик... будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре", - сообщил он. Бердыев отметил, что "кульбиты американцев" не остаются незамеченными и заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира. "Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20230821/ates-1891191005.html

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россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат)