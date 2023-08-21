https://ria.ru/20230821/ates-1891192283.html
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол
Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:20
2023-08-21T08:20
2023-08-21T08:20
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия в ноябрьском саммите, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности, ее неподобающее поведение и ущемление других экономик... будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре", - сообщил он. Бердыев отметил, что "кульбиты американцев" не остаются незамеченными и заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира. "Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230821/ates-1891191005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
Россия учтет поведение США при подготовке к саммиту АТЭС, заявил посол
Посол: Россия учтет поведение США при планировании участия в саммите АТЭС
СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия будет учитывать неподобающее поведение США как страны-председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) при планировании участия в ноябрьском саммите, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Фиксируем растущие аппетиты американской стороны, в частности, ее неподобающее поведение и ущемление других экономик... будем учитывать такой подход Вашингтона
при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре", - сообщил он.
США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев
Бердыев отметил, что "кульбиты американцев" не остаются незамеченными и заставляют многие страны стремиться к ускоренному становлению многополярного мира.
"Настойчиво требуем от принимающей стороны выполнения всего комплекса обязательств в качестве председателя форума", - подчеркнул дипломат.
Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС