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США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев - РИА Новости, 21.08.2023
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08:11 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ates-1891191005.html
США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев
США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев - РИА Новости, 21.08.2023
США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев
США создают серьёзные препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:11
2023-08-21T08:11
россия
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политика
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. США создают серьёзные препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности, а также убедительности "вахты" США", - сообщил он.Как отметил российский дипломат, Вашингтон продолжает "терять лицо" как ответственный участник международного общения и договороспособный игрок."Конечно, мы не питали больших иллюзий относительно способности Вашингтона держать слово, однако исходили из того, что это (председательство в АТЭС - ред.) позволит оказать отрезвляющий дисциплинарный эффект, удержит американские власти от прямых нарушений регламента АТЭС", - подчеркнул он.Бердыев добавил, что Россия давала согласие на председательство США в АТЭС, уделив особое внимание подтверждению со стороны Вашингтона готовности обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов и самоуправства.
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россия, сша, политика, атэс
Россия, США, Политика, АТЭС
США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев

Посол Бердыев: США препятствуют полноценному участию России в работе АТЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Архивное фото
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. США создают серьёзные препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности, а также убедительности "вахты" США", - сообщил он.
Как отметил российский дипломат, Вашингтон продолжает "терять лицо" как ответственный участник международного общения и договороспособный игрок.
"Конечно, мы не питали больших иллюзий относительно способности Вашингтона держать слово, однако исходили из того, что это (председательство в АТЭС - ред.) позволит оказать отрезвляющий дисциплинарный эффект, удержит американские власти от прямых нарушений регламента АТЭС", - подчеркнул он.
Бердыев добавил, что Россия давала согласие на председательство США в АТЭС, уделив особое внимание подтверждению со стороны Вашингтона готовности обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов и самоуправства.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС
15 августа, 00:10
 
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