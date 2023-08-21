https://ria.ru/20230821/ates-1891191005.html

США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев

США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев - РИА Новости, 21.08.2023

США препятствуют участию России в работе АТЭС, заявил Бердыев

США создают серьёзные препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:11

2023-08-21T08:11

2023-08-21T08:11

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. США создают серьёзные препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Складывающаяся ситуация создает серьезные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности, а также убедительности "вахты" США", - сообщил он.Как отметил российский дипломат, Вашингтон продолжает "терять лицо" как ответственный участник международного общения и договороспособный игрок."Конечно, мы не питали больших иллюзий относительно способности Вашингтона держать слово, однако исходили из того, что это (председательство в АТЭС - ред.) позволит оказать отрезвляющий дисциплинарный эффект, удержит американские власти от прямых нарушений регламента АТЭС", - подчеркнул он.Бердыев добавил, что Россия давала согласие на председательство США в АТЭС, уделив особое внимание подтверждению со стороны Вашингтона готовности обеспечить недискриминационный доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов и самоуправства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сша, политика, атэс