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Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС
Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023
Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС
Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) как важная региональная платформа вернется к конструктивной работе по завершении РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:07
2023-08-21T07:07
2023-08-21T07:07
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СИЭТЛ (США), 21 авг - РИА Новости. Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) как важная региональная платформа вернется к конструктивной работе по завершении председательства США, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС, и надеемся, что эта важная региональная платформа сотрудничества, прошедшая многолетнюю проверку на прочность и востребованность, вернется к конструктивному функционированию по завершении текущего цикла", - сказал он.При этом российский дипломат выразил надежду на то, что в США, в рамках текущего председательства, при подготовке встречи на высшем уровне и ее итоговых документов "возобладает здравомыслие, приоритет будет отдан достижению консенсусных договоренностей в интересах всех экономик АТЭС".
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Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС
Россия надеется, что АТЭС вернется к конструктиву после председательства США
СИЭТЛ (США), 21 авг - РИА Новости. Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) как важная региональная платформа вернется к конструктивной работе по завершении председательства США, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС, и надеемся, что эта важная региональная платформа сотрудничества, прошедшая многолетнюю проверку на прочность и востребованность, вернется к конструктивному функционированию по завершении текущего цикла", - сказал он.
При этом российский дипломат выразил надежду на то, что в США, в рамках текущего председательства, при подготовке встречи на высшем уровне и ее итоговых документов "возобладает здравомыслие, приоритет будет отдан достижению консенсусных договоренностей в интересах всех экономик АТЭС".
Посол России в АТЭС указал на антирыночный характер мер Запада