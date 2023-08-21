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Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023
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07:07 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ates-1891187869.html
Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС
Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС - РИА Новости, 21.08.2023
Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС
Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) как важная региональная платформа вернется к конструктивной работе по завершении РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T07:07
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россия
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СИЭТЛ (США), 21 авг - РИА Новости. Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) как важная региональная платформа вернется к конструктивной работе по завершении председательства США, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев."Сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС, и надеемся, что эта важная региональная платформа сотрудничества, прошедшая многолетнюю проверку на прочность и востребованность, вернется к конструктивному функционированию по завершении текущего цикла", - сказал он.При этом российский дипломат выразил надежду на то, что в США, в рамках текущего председательства, при подготовке встречи на высшем уровне и ее итоговых документов "возобладает здравомыслие, приоритет будет отдан достижению консенсусных договоренностей в интересах всех экономик АТЭС".
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россия, сша, атэс, в мире
Россия, США, АТЭС, В мире
Посол заявил о надежде на возвращение конструктивной работы в АТЭС

Россия надеется, что АТЭС вернется к конструктиву после председательства США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИЭТЛ (США), 21 авг - РИА Новости. Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) как важная региональная платформа вернется к конструктивной работе по завершении председательства США, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Сожалеем, что деструктивные решения американцев негативно отражаются на продуктивности АТЭС, и надеемся, что эта важная региональная платформа сотрудничества, прошедшая многолетнюю проверку на прочность и востребованность, вернется к конструктивному функционированию по завершении текущего цикла", - сказал он.
При этом российский дипломат выразил надежду на то, что в США, в рамках текущего председательства, при подготовке встречи на высшем уровне и ее итоговых документов "возобладает здравомыслие, приоритет будет отдан достижению консенсусных договоренностей в интересах всех экономик АТЭС".
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