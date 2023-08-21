https://ria.ru/20230821/ates-1891185319.html

Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США

Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США - РИА Новости, 21.08.2023

Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США

Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T05:06

2023-08-21T05:06

2023-08-21T05:06

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания председательства США в группе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "В микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство. В кулуарах же многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится", - сообщил он. Бердыев указал, что США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в формате АТЭС. "Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее, эти эскапады постепенно выдыхаются", - подчеркнул он. Председатель АТЭС избирается членами форума и меняется ежегодно на ротационной основе. В 2023 году эту функцию осуществляют США.

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