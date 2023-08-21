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Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США - РИА Новости, 21.08.2023
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05:06 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ates-1891185319.html
Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США
Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США - РИА Новости, 21.08.2023
Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США
Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:06
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сша
россия
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания председательства США в группе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "В микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство. В кулуарах же многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится", - сообщил он. Бердыев указал, что США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в формате АТЭС. "Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее, эти эскапады постепенно выдыхаются", - подчеркнул он. Председатель АТЭС избирается членами форума и меняется ежегодно на ротационной основе. В 2023 году эту функцию осуществляют США.
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сша, россия, атэс, в мире
США, Россия, АТЭС, В мире
Посол рассказал, что в АТЭС ждут окончания председательства США

Посол: многие делегации в АТЭС признают, что ждут окончания председательства США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Делегации многих стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в кулуарах признаются России, что с нетерпением ждут окончания председательства США в группе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
«
"В микрофон Вашингтону вторит послушное меньшинство. В кулуарах же многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится", - сообщил он.
Бердыев указал, что США по-прежнему не могут отказаться от антироссийской риторики в формате АТЭС.
"Им послушно вторят наиболее верные союзники. Тем не менее, эти эскапады постепенно выдыхаются", - подчеркнул он.
Председатель АТЭС избирается членами форума и меняется ежегодно на ротационной основе. В 2023 году эту функцию осуществляют США.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС
15 августа, 00:10
 
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