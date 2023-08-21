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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.08.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие отразили две атаки противника на краснолиманском направлении и нанесли огневое поражение нескольким подразделениям украинских войск,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:13

2023-08-21T14:13

2023-08-21T14:17

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки противника на краснолиманском направлении и нанесли огневое поражение нескольким подразделениям украинских войск, Киев потерял до 75 солдат, два броневика и гаубицу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР."Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230821/poteri-1891281424.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев, луганская народная республика