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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 21.08.2023 (обновлено: 14:17 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/ataka-1891281629.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки противника на краснолиманском направлении и нанесли огневое поражение нескольким подразделениям украинских войск,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:13
2023-08-21T14:17
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки противника на краснолиманском направлении и нанесли огневое поражение нескольким подразделениям украинских войск, Киев потерял до 75 солдат, два броневика и гаубицу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР."Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230821/poteri-1891281424.html
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891280586.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев, луганская народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: на Краснолиманском направлении ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки противника на краснолиманском направлении и нанесли огневое поражение нескольким подразделениям украинских войск, Киев потерял до 75 солдат, два броневика и гаубицу, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«
"Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 14:13
Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
«
"Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
Минобороны РФ об отражении атак ВСУ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреКиевЛуганская Народная Республика
 
 
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