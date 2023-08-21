https://ria.ru/20230821/asean-1891194566.html

Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол

Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023

Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол

Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, активизируется диалог по использованию нацвалют,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:43

2023-08-21T08:43

2023-08-21T08:43

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, активизируется диалог по использованию нацвалют, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев. "Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке. В АСЕАН активизируется диалог по использованию нацвалют, с прошлого года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах", - сообщил он. Как отметил Бердыев, все более востребованным и привлекательным становится российский рубль, особенно на евразийском пространстве. "В ЕАЭС, по предварительным данным, уже более 90% операций осуществляется в валютах государств-членов Союза, рубль при этом обоснованно лидирует", - указал он.

https://ria.ru/20230821/barery-1891193727.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азия, африка, евразийский экономический союз, в мире