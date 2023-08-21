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Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
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08:43 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/asean-1891194566.html
Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол
Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол
Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, активизируется диалог по использованию нацвалют,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:43
2023-08-21T08:43
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, активизируется диалог по использованию нацвалют, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев. "Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке. В АСЕАН активизируется диалог по использованию нацвалют, с прошлого года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах", - сообщил он. Как отметил Бердыев, все более востребованным и привлекательным становится российский рубль, особенно на евразийском пространстве. "В ЕАЭС, по предварительным данным, уже более 90% операций осуществляется в валютах государств-членов Союза, рубль при этом обоснованно лидирует", - указал он.
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россия, азия, африка, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Азия, Африка, Евразийский экономический союз, В мире
Члены АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, заявил посол

Посол: в АСЕАН демонстрируют интерес к новым формам расчетов, включая нацвалюты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи. Архивное фото
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) демонстрируют растущий интерес к новым формам расчетов, активизируется диалог по использованию нацвалют, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев.
"Растет интерес к новым формам расчетов в Азии, Африке, Латинской Америке. В АСЕАН активизируется диалог по использованию нацвалют, с прошлого года действует соглашение о цифровой пограничной торговле в местных финансовых инструментах", - сообщил он.
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Как отметил Бердыев, все более востребованным и привлекательным становится российский рубль, особенно на евразийском пространстве.
ЕАЭС, по предварительным данным, уже более 90% операций осуществляется в валютах государств-членов Союза, рубль при этом обоснованно лидирует", - указал он.
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