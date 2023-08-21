https://ria.ru/20230821/artemovsk-1891204125.html
Украинские войска попытались продвинуться на флангах Артемовска
Украинские войска попытались продвинуться на флангах Артемовска - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска попытались продвинуться на флангах Артемовска
Украинские войска в последние дни несколько раз пытались продвигаться на флангах Артемовска, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:51
2023-08-21T09:51
2023-08-21T09:51
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска в последние дни несколько раз пытались продвигаться на флангах Артемовска, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Что касается флангов, противник за последние дни, как по южному флангу, так и северному флангу, предпринимал попытки продвигаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, горячей точкой остается Клещеевка, на северо-западе села идет противостояние за высоты. "Также в повестке сейчас населенный пункт Андреевка, где также противник продолжает предпринимать регулярные попытки, и днем, и ночью, для того, чтобы попытаться там закрепиться", - рассказал Пушилин.
https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Украинские войска попытались продвинуться на флангах Артемовска
Пушилин: ВСУ несколько раз пытались продвигаться на флангах Артемовска