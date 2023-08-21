https://ria.ru/20230821/artemovsk-1891204125.html

Украинские войска попытались продвинуться на флангах Артемовска

Украинские войска попытались продвинуться на флангах Артемовска - РИА Новости, 21.08.2023

Украинские войска попытались продвинуться на флангах Артемовска

Украинские войска в последние дни несколько раз пытались продвигаться на флангах Артемовска, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:51

2023-08-21T09:51

2023-08-21T09:51

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска в последние дни несколько раз пытались продвигаться на флангах Артемовска, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Что касается флангов, противник за последние дни, как по южному флангу, так и северному флангу, предпринимал попытки продвигаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, горячей точкой остается Клещеевка, на северо-западе села идет противостояние за высоты. "Также в повестке сейчас населенный пункт Андреевка, где также противник продолжает предпринимать регулярные попытки, и днем, и ночью, для того, чтобы попытаться там закрепиться", - рассказал Пушилин.

https://ria.ru/20230821/kontrnastuplenie-1891199118.html

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин