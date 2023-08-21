https://ria.ru/20230821/armiya-1891407667.html

Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском - РИА Новости, 21.08.2023

Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа пресекли попытку штурмового отряда ВС Украины вернуть утраченные позиции у Новоселовского на... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:53

2023-08-21T23:53

2023-08-21T23:53

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа пресекли попытку штурмового отряда ВС Украины вернуть утраченные позиции у Новоселовского на Купянском направлении, сообщил РИА Новости российский военнослужащий, выполняющий ряд задач на данном участке. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 160 военнослужащих, в том числе в районе Новоселовского. "Сегодня штурмовая группа ВСУ пыталась вернуть утраченные позиции на подступах к Новоселовскому, но была вскрыта расчетом БПЛА 1-й танковой армии и уничтожена огнем миномета. Выжившие боевики сбежали, бросив умирать раненых", - сообщил офицер 1-й гвардейской танковой армии РФ. Видео уничтожения украинской штурмовой группы оказалось в распоряжении РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.

https://ria.ru/20230821/dron-1891333715.html

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