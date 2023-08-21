Рейтинг@Mail.ru
Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/armiya-1891407667.html
Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском
Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском - РИА Новости, 21.08.2023
Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа пресекли попытку штурмового отряда ВС Украины вернуть утраченные позиции у Новоселовского на... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:53
2023-08-21T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240095_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_dce3b5e4cd6824ef7a266a435ce6b3ad.jpg
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа пресекли попытку штурмового отряда ВС Украины вернуть утраченные позиции у Новоселовского на Купянском направлении, сообщил РИА Новости российский военнослужащий, выполняющий ряд задач на данном участке. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 160 военнослужащих, в том числе в районе Новоселовского. "Сегодня штурмовая группа ВСУ пыталась вернуть утраченные позиции на подступах к Новоселовскому, но была вскрыта расчетом БПЛА 1-й танковой армии и уничтожена огнем миномета. Выжившие боевики сбежали, бросив умирать раненых", - сообщил офицер 1-й гвардейской танковой армии РФ. Видео уничтожения украинской штурмовой группы оказалось в распоряжении РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.
https://ria.ru/20230821/dron-1891333715.html
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891319010.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240095_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_00cb6fc3180f712ea3d8c92b9d59380e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика
Бойцы 1-й танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая машина БМП-3 1-й Танковой армии ЗВО
Боевая машина БМП-3 1-й Танковой армии ЗВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая машина БМП-3 1-й Танковой армии ЗВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа пресекли попытку штурмового отряда ВС Украины вернуть утраченные позиции у Новоселовского на Купянском направлении, сообщил РИА Новости российский военнослужащий, выполняющий ряд задач на данном участке.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 160 военнослужащих, в том числе в районе Новоселовского.
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области
Вчера, 16:55
«
"Сегодня штурмовая группа ВСУ пыталась вернуть утраченные позиции на подступах к Новоселовскому, но была вскрыта расчетом БПЛА 1-й танковой армии и уничтожена огнем миномета. Выжившие боевики сбежали, бросив умирать раненых", - сообщил офицер 1-й гвардейской танковой армии РФ.
Видео уничтожения украинской штурмовой группы оказалось в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили поселок Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении.
Система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В США рассказали о новом грозном российском оружии, парализующем ВСУ
Вчера, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала