https://ria.ru/20230821/amerikantsy-1891393067.html

Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию

Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию - РИА Новости, 22.08.2023

Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию

Госдепартамент призвал американцев срочно уехать из Белоруссии из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой, говорится в заявлении посольства... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-21T20:37

2023-08-21T20:37

2023-08-22T01:02

белоруссия

вильнюс

литва

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Госдепартамент призвал американцев срочно уехать из Белоруссии из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой, говорится в заявлении посольства США в Минске. "Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или на Украину", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, такое предписание обусловлено тем, что белорусские власти "продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину, а также произвольно применяют местные законы". Кроме того, в дипмиссии заявили о риске беспорядков, задержания и ограниченных возможностях посольства для помощи согражданам.Правительство Литвы с пятницы временно закрыло пункты пропуска Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией. В Вильнюсе объяснили этот шаг "изменением геополитической ситуации, угрозами национальной безопасности и стремлением пресечь контрабанду". Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в беседе с РИА Новости назвал это решение очередным неконструктивным и недружественным шагом. По его словам, действия Литвы приведут к росту очередей транспорта на границе республики со странами ЕС. Таможенный комитет Белоруссии заявил, что постарается минимизировать негативные последствия. Речь идет в том числе об усилении смен на оставшихся КПП.

https://ria.ru/20230816/deystviya-1890479569.html

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белоруссия, вильнюс, литва, евросоюз