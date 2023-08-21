Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию
Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию из-за закрытия КПП
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Госдепартамент призвал американцев срочно уехать из Белоруссии из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой, говорится в заявлении посольства США в Минске.
«
"Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или на Украину", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, такое предписание обусловлено тем, что белорусские власти "продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину, а также произвольно применяют местные законы". Кроме того, в дипмиссии заявили о риске беспорядков, задержания и ограниченных возможностях посольства для помощи согражданам.
Правительство Литвы с пятницы временно закрыло пункты пропуска Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией. В Вильнюсе объяснили этот шаг "изменением геополитической ситуации, угрозами национальной безопасности и стремлением пресечь контрабанду".
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в беседе с РИА Новости назвал это решение очередным неконструктивным и недружественным шагом. По его словам, действия Литвы приведут к росту очередей транспорта на границе республики со странами ЕС. Таможенный комитет Белоруссии заявил, что постарается минимизировать негативные последствия. Речь идет в том числе об усилении смен на оставшихся КПП.