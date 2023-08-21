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Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани - РИА Новости, 21.08.2023
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08:04 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/aeroflot-1891190543.html
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани - РИА Новости, 21.08.2023
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в аэропорту Казани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:04
2023-08-21T08:04
екатеринбург
казань
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
общество
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КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в аэропорту Казани, передает корреспондент РИА Новости. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты". После приземления пассажирам рассказали, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в столицу.
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екатеринбург, казань, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество
Екатеринбург, Казань, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Общество
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани

Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево сель в Казани

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево
Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на здании терминала аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в аэропорту Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты". После приземления пассажирам рассказали, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в столицу.
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Аэропорт Внуково сообщил об ограничениях на прием и выпуск самолетов
07:34
 
ЕкатеринбургКазаньМоскваШереметьево (аэропорт)АэрофлотОбщество
 
 
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