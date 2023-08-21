https://ria.ru/20230821/aeroflot-1891190543.html
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани - РИА Новости, 21.08.2023
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в аэропорту Казани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:04
2023-08-21T08:04
2023-08-21T08:04
екатеринбург
казань
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
общество
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КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в аэропорту Казани, передает корреспондент РИА Новости. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты". После приземления пассажирам рассказали, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в столицу.
https://ria.ru/20230821/vnukovo-1891189115.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, казань, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество
Екатеринбург, Казань, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Общество
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани
Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево сель в Казани