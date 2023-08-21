https://ria.ru/20230821/aeroflot-1891190543.html

Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани

Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани - РИА Новости, 21.08.2023

Рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в аэропорту Казани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:04

2023-08-21T08:04

2023-08-21T08:04

екатеринбург

казань

москва

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

общество

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КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в аэропорту Казани, передает корреспондент РИА Новости. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты". После приземления пассажирам рассказали, что самолет дозаправят и он отправится по месту назначения в столицу.

https://ria.ru/20230821/vnukovo-1891189115.html

екатеринбург

казань

москва

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Дарья Буймова

екатеринбург, казань, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, общество