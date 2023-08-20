https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891171801.html

СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины

СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины - РИА Новости, 20.08.2023

СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины

Владимир Зеленский в понедельник, возможно, будет находиться в Афинах и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T23:03

2023-08-20T23:03

2023-08-20T23:03

в мире

афины

греция

украина

владимир зеленский

кириакос мицотакис

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

АФИНЫ, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник, возможно, будет находиться в Афинах и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщил портал газеты "То Вима". "По сообщениям из различных источников в Греции и за рубежом, возможно, что Зеленский прибудет в Афины завтра, в понедельник. Он примет участие в ужине, который организует премьер-министр Кириакос Мицотакис для лидеров стран Западных Балкан. О передвижениях президента Украины не сообщается по понятным соображениям безопасности", - пишет газета. В администрации президента Греции отказались опровергнуть или подтвердить новость о возможном визите Зеленского в Афины, отмечает "Вима". Ранее пресс-служба премьера Греции информировала, что в Афинах 21 августа состоится неформальная встреча лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. По информации пресс-службы президента Черногории, на встрече в числе прочих будут присутствовать Зеленский и представители Румынии. Как сообщали РИА Новости близкие к правительству Греции источники, присутствие Зеленского на встрече "возможно". Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала специальной военной операции. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С- 300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". При этом руководство министерства национальной обороны признавало, что для отправки С- 300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно. На вооружении греческой армии с 1990-х годов находятся российские зенитно-ракетные комплексы С- 300 (S- 300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.

https://ria.ru/20230820/zakharova-1891163774.html

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html

афины

греция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афины, греция, украина, владимир зеленский, кириакос мицотакис, нато, евросоюз