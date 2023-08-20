СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины
"То Вима": Зеленский будет ужинать в Афинах с лидерами стран Западных Балкан
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
АФИНЫ, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник, возможно, будет находиться в Афинах и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщил портал газеты "То Вима".
"По сообщениям из различных источников в Греции и за рубежом, возможно, что Зеленский прибудет в Афины завтра, в понедельник. Он примет участие в ужине, который организует премьер-министр Кириакос Мицотакис для лидеров стран Западных Балкан. О передвижениях президента Украины не сообщается по понятным соображениям безопасности", - пишет газета.
В администрации президента Греции отказались опровергнуть или подтвердить новость о возможном визите Зеленского в Афины, отмечает "Вима".
Ранее пресс-служба премьера Греции информировала, что в Афинах 21 августа состоится неформальная встреча лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. По информации пресс-службы президента Черногории, на встрече в числе прочих будут присутствовать Зеленский и представители Румынии. Как сообщали РИА Новости близкие к правительству Греции источники, присутствие Зеленского на встрече "возможно".
Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала специальной военной операции. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С- 300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". При этом руководство министерства национальной обороны признавало, что для отправки С- 300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно.
На вооружении греческой армии с 1990-х годов находятся российские зенитно-ракетные комплексы С- 300 (S- 300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.