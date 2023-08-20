Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891171801.html
СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины
СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины
Владимир Зеленский в понедельник, возможно, будет находиться в Афинах и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T23:03
2023-08-20T23:03
в мире
афины
греция
украина
владимир зеленский
кириакос мицотакис
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
АФИНЫ, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник, возможно, будет находиться в Афинах и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщил портал газеты "То Вима". "По сообщениям из различных источников в Греции и за рубежом, возможно, что Зеленский прибудет в Афины завтра, в понедельник. Он примет участие в ужине, который организует премьер-министр Кириакос Мицотакис для лидеров стран Западных Балкан. О передвижениях президента Украины не сообщается по понятным соображениям безопасности", - пишет газета. В администрации президента Греции отказались опровергнуть или подтвердить новость о возможном визите Зеленского в Афины, отмечает "Вима". Ранее пресс-служба премьера Греции информировала, что в Афинах 21 августа состоится неформальная встреча лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. По информации пресс-службы президента Черногории, на встрече в числе прочих будут присутствовать Зеленский и представители Румынии. Как сообщали РИА Новости близкие к правительству Греции источники, присутствие Зеленского на встрече "возможно". Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала специальной военной операции. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С- 300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". При этом руководство министерства национальной обороны признавало, что для отправки С- 300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно. На вооружении греческой армии с 1990-х годов находятся российские зенитно-ракетные комплексы С- 300 (S- 300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.
https://ria.ru/20230820/zakharova-1891163774.html
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html
афины
греция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афины, греция, украина, владимир зеленский, кириакос мицотакис, нато, евросоюз
В мире, Афины, Греция, Украина, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, НАТО, Евросоюз
СМИ сообщили о предстоящем визите Зеленского в Афины

"То Вима": Зеленский будет ужинать в Афинах с лидерами стран Западных Балкан

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник, возможно, будет находиться в Афинах и примет участие в ужине с лидерами стран Западных Балкан, который устраивает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщил портал газеты "То Вима".
"По сообщениям из различных источников в Греции и за рубежом, возможно, что Зеленский прибудет в Афины завтра, в понедельник. Он примет участие в ужине, который организует премьер-министр Кириакос Мицотакис для лидеров стран Западных Балкан. О передвижениях президента Украины не сообщается по понятным соображениям безопасности", - пишет газета.
Мария Захарова
Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка
Вчера, 21:40
В администрации президента Греции отказались опровергнуть или подтвердить новость о возможном визите Зеленского в Афины, отмечает "Вима".
Ранее пресс-служба премьера Греции информировала, что в Афинах 21 августа состоится неформальная встреча лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. По информации пресс-службы президента Черногории, на встрече в числе прочих будут присутствовать Зеленский и представители Румынии. Как сообщали РИА Новости близкие к правительству Греции источники, присутствие Зеленского на встрече "возможно".
Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала специальной военной операции. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С- 300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". При этом руководство министерства национальной обороны признавало, что для отправки С- 300 на Украину требуется разрешение производителя, что маловероятно.
На вооружении греческой армии с 1990-х годов находятся российские зенитно-ракетные комплексы С- 300 (S- 300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы
Вчера, 22:27
 
В миреАфиныГрецияУкраинаВладимир ЗеленскийКириакос МицотакисНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала