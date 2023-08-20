https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891162493.html

"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского

"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского - РИА Новости, 21.08.2023

"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что поставки истребителей не смогут изменить положение ВСУ, потери которых на фронте составляют более 400... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-20T21:24

2023-08-20T21:24

2023-08-21T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нидерланды

киев

владимир зеленский

скотт риттер

марк рютте

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что поставки истребителей не смогут изменить положение ВСУ, потери которых на фронте составляют более 400 тысяч человек. Об этом написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X, комментируя решение Нидерландов передать Украине F-16."Все они будут сбиты в течение месяца", — заметил офицер.По мнению Риттера, эти поставки только создают иллюзию безопасности для Киева. Он напомнил, что союзники заставили Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинских мужчин "в неудачном натовском гамбите"."Позор вам за то, что вы позволили этому случиться", — резюмировал он.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891155948.html

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891146445.html

украина

нидерланды

киев

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