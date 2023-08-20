Рейтинг@Mail.ru
"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 20.08.2023 (обновлено: 00:00 21.08.2023)
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891162493.html
"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского
"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского - РИА Новости, 21.08.2023
"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что поставки истребителей не смогут изменить положение ВСУ, потери которых на фронте составляют более 400... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-20T21:24
2023-08-21T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
киев
владимир зеленский
скотт риттер
марк рютте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что поставки истребителей не смогут изменить положение ВСУ, потери которых на фронте составляют более 400 тысяч человек. Об этом написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X, комментируя решение Нидерландов передать Украине F-16."Все они будут сбиты в течение месяца", — заметил офицер.По мнению Риттера, эти поставки только создают иллюзию безопасности для Киева. Он напомнил, что союзники заставили Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинских мужчин "в неудачном натовском гамбите"."Позор вам за то, что вы позволили этому случиться", — резюмировал он.Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891155948.html
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891146445.html
украина
нидерланды
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bd943be4c56681944c608568893108d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, киев, владимир зеленский, скотт риттер, марк рютте, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, F-16
"Это позор". В США пришли в ужас из-за нового "достижения" Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский виноват в смерти 400 тысяч украинцев

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что поставки истребителей не смогут изменить положение ВСУ, потери которых на фронте составляют более 400 тысяч человек. Об этом написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X, комментируя решение Нидерландов передать Украине F-16.
"Все они будут сбиты в течение месяца", — заметил офицер.
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети
Вчера, 19:54
По мнению Риттера, эти поставки только создают иллюзию безопасности для Киева. Он напомнил, что союзники заставили Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинских мужчин "в неудачном натовском гамбите".
"Позор вам за то, что вы позволили этому случиться", — резюмировал он.
Ранее Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте. После переговоров он сообщил о согласии Амстердама предоставить 42 F-16 для нужд ВСУ. Позже о передаче еще 16 истребителей заявили премьер Дании Метте Фредериксен.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом
Вчера, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыКиевВладимир ЗеленскийСкотт РиттерМарк РюттеВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала