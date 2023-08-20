https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891162385.html

Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО"

Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - РИА Новости, 20.08.2023

Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Видео с этим высказыванием опубликовано в его... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:23

2023-08-20T21:23

2023-08-20T22:21

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владимир зеленский

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Видео с этим высказыванием опубликовано в его Telegram-канале.В воскресенье глава киевского режима прибыл в Данию, где встретился с премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Во время пресс-конференции одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО. "Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", — сказал Зеленский.Комментируя РИА Новости это высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что у президента Украины "видимо, передозировка случилась".Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html

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