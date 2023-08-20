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Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 20.08.2023 (обновлено: 22:21 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891162385.html
Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО"
Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО" - РИА Новости, 20.08.2023
Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Видео с этим высказыванием опубликовано в его... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:23
2023-08-20T22:21
в мире
белгород
киев
дания
владимир зеленский
нато
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Видео с этим высказыванием опубликовано в его Telegram-канале.В воскресенье глава киевского режима прибыл в Данию, где встретился с премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Во время пресс-конференции одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО. "Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", — сказал Зеленский.Комментируя РИА Новости это высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что у президента Украины "видимо, передозировка случилась".Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html
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в мире, белгород, киев, дания, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, украина
В мире, Белгород, Киев, Дания, Владимир Зеленский, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина
Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО"

Зеленский заявил, что Киев готов обменять Белгород на членство в НАТО

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Видео с этим высказыванием опубликовано в его Telegram-канале.
В воскресенье глава киевского режима прибыл в Данию, где встретился с премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Во время пресс-конференции одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в альянс в обмен на уступку территорий России. По его словам, сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи территорий уже поднимался. Позднее он взял свои слова обратно.

"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", — сказал Зеленский.
Комментируя РИА Новости это высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что у президента Украины "видимо, передозировка случилась".
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородКиевДанияВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраина
 
 
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