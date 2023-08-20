Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО"
Зеленский заявил, что Киев готов обменять Белгород на членство в НАТО
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". Видео с этим высказыванием опубликовано в его Telegram-канале.
В воскресенье глава киевского режима прибыл в Данию, где встретился с премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Во время пресс-конференции одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.
Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в альянс в обмен на уступку территорий России. По его словам, сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи территорий уже поднимался. Позднее он взял свои слова обратно.
"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", — сказал Зеленский.
Комментируя РИА Новости это высказывание, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что у президента Украины "видимо, передозировка случилась".
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.