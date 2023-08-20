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Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом - РИА Новости, 20.08.2023
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом
Решение Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение украинской армии. Об этом заявил... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T18:33
2023-08-20T18:33
2023-08-20T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
сергей кривонос
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение украинской армии. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире NEWSROOM."Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) крадет деньги", — отметил военный.По его словам, Украина страдает от коррупции в оборонной сфере, поэтому ВСУ не снабжены необходимым для ведения боевые действий. Кроме того, безопасность всей страны находится под угрозой из-за отсутствия эффективных систем ПВО, добавил Кривонос."Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. <…> Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ", — резюмировал генерал.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом
Кривонос обвинил Зеленского в краже денег на обороне Харьковской области