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Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 20.08.2023 (обновлено: 20:13 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891146445.html
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом - РИА Новости, 20.08.2023
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом
Решение Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение украинской армии. Об этом заявил... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T18:33
2023-08-20T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей кривонос
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение украинской армии. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире NEWSROOM."Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) крадет деньги", — отметил военный.По его словам, Украина страдает от коррупции в оборонной сфере, поэтому ВСУ не снабжены необходимым для ведения боевые действий. Кроме того, безопасность всей страны находится под угрозой из-за отсутствия эффективных систем ПВО, добавил Кривонос."Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. &lt;…&gt; Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ", — резюмировал генерал.Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891139250.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Генерал ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики под Харьковом

Кривонос обвинил Зеленского в краже денег на обороне Харьковской области

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского укрепить оборону на Харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение украинской армии. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире NEWSROOM.
"Какую бы стену мы не возводили, все равно найдется оружие, которое сможет ее пробить. Это еще один факт в подтверждение того, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) крадет деньги", — отметил военный.
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По его словам, Украина страдает от коррупции в оборонной сфере, поэтому ВСУ не снабжены необходимым для ведения боевые действий. Кроме того, безопасность всей страны находится под угрозой из-за отсутствия эффективных систем ПВО, добавил Кривонос.
«
"Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. <…> Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ", — резюмировал генерал.
Киевский режим 4 июня начал контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
На минувшей неделе Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале августа российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей КривоносВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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