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Зеленский прибыл в Нидерланды - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 20.08.2023 (обновлено: 14:30 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891112891.html
Зеленский прибыл в Нидерланды
Зеленский прибыл в Нидерланды - РИА Новости, 20.08.2023
Зеленский прибыл в Нидерланды
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром этой страны Марком Рютте, чтобы обсудить поставки... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:30
2023-08-20T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
владимир зеленский
f-16
марк рютте
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром этой страны Марком Рютте, чтобы обсудить поставки американских истребителей F-16 украинской армии. &quot;Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины&quot;, - написал Зеленский.По его словам, также стороны обсудят Глобальный саммит мира, так называемую киевскую "формулу мира", а также "ответственность России". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891095437.html
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в мире, нидерланды, владимир зеленский, f-16, марк рютте, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Владимир Зеленский, F-16, Марк Рютте, Украина
Зеленский прибыл в Нидерланды

Зеленский прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок Киеву F-16

© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром этой страны Марком Рютте, чтобы обсудить поставки американских истребителей F-16 украинской армии.
«

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины", - написал Зеленский.

Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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По его словам, также стороны обсудят Глобальный саммит мира, так называемую киевскую "формулу мира", а также "ответственность России".
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыВладимир ЗеленскийF-16Марк РюттеУкраина
 
 
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