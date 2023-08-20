https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891112891.html

Зеленский прибыл в Нидерланды

Зеленский прибыл в Нидерланды - РИА Новости, 20.08.2023

Зеленский прибыл в Нидерланды

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром этой страны Марком Рютте, чтобы обсудить поставки... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:30

2023-08-20T13:30

2023-08-20T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

владимир зеленский

f-16

марк рютте

украина

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром этой страны Марком Рютте, чтобы обсудить поставки американских истребителей F-16 украинской армии. "Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины", - написал Зеленский.По его словам, также стороны обсудят Глобальный саммит мира, так называемую киевскую "формулу мира", а также "ответственность России". Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891095437.html

нидерланды

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Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, владимир зеленский, f-16, марк рютте, украина