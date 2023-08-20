Зеленский прибыл в Нидерланды
Зеленский прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок Киеву F-16
© AP Photo / Peter DejongПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром этой страны Марком Рютте, чтобы обсудить поставки американских истребителей F-16 украинской армии.
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"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины", - написал Зеленский.
По его словам, также стороны обсудят Глобальный саммит мира, так называемую киевскую "формулу мира", а также "ответственность России".
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.