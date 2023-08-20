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Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:55
2023-08-20T03:55
2023-08-20T10:12
специальная военная операция на украине
курск
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
курский вокзал
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Курске. "В районе вокзала прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, террористы (ВСУ)… совершили атаку Курского вокзала при помощи БПЛА", - написал Рогов. Он уточнил, что в результате атаки поврежден фасад и крыша здания вокзала. Информации о пострадавших не поступало.
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курск, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, курский вокзал, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Курский вокзал, Происшествия
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске
Рогов: в районе железнодорожного вокзала в Курске прозвучал взрыв из-за БПЛА