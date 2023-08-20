Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 20.08.2023 (обновлено: 10:12 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/vzryv-1891077868.html
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:55
2023-08-20T10:12
специальная военная операция на украине
курск
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
курский вокзал
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891090762_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_34a0d0dbd929d565677484b65ac74c0c.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Курске. "В районе вокзала прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, террористы (ВСУ)… совершили атаку Курского вокзала при помощи БПЛА", - написал Рогов. Он уточнил, что в результате атаки поврежден фасад и крыша здания вокзала. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230820/obstrely-1891076167.html
курск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891090762_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_5dc54f02b80f3b643fe60d53b269a908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, курский вокзал, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Курский вокзал, Происшествия
Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске

Рогов: в районе железнодорожного вокзала в Курске прозвучал взрыв из-за БПЛА

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске
Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Курской области
Перейти в медиабанк
Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Курске.
"В районе вокзала прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, террористы (ВСУ)… совершили атаку Курского вокзала при помощи БПЛА", - написал Рогов.
Он уточнил, что в результате атаки поврежден фасад и крыша здания вокзала. Информации о пострадавших не поступало.
Разбитое окно после обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка кассетными боеприпасами
02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныКурский вокзалПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала