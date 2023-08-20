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Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске

Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске - РИА Новости, 20.08.2023

Рогов сообщил об атаке Киева по железнодорожному вокзалу в Курске

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T03:55

2023-08-20T03:55

2023-08-20T10:12

специальная военная операция на украине

курск

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

курский вокзал

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали железнодорожный вокзал в Курске. "В районе вокзала прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, террористы (ВСУ)… совершили атаку Курского вокзала при помощи БПЛА", - написал Рогов. Он уточнил, что в результате атаки поврежден фасад и крыша здания вокзала. Информации о пострадавших не поступало.

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курск

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курск, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, курский вокзал, происшествия