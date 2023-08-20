Рейтинг@Mail.ru
Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/ukraintsy-1891127884.html
Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев
Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев - РИА Новости, 20.08.2023
Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев
Посольство Украины в Израиле в воскресенье пригрозило, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма, если... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:34
2023-08-20T15:34
в мире
израиль
украина
умань
владимир зеленский
дмитрий кулеба
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577536849_0:0:2553:1436_1920x0_80_0_0_c4998ce135790b706cdc605267c53bd5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Посольство Украины в Израиле в воскресенье пригрозило, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма, если израильское правительство продолжит отказывать украинцам во въезде в страну, напомнив о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем. "Правительство Украины в недвусмысленном послании Израилю: если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем", - говорится в заявлении украинской дипломатической миссии в Тель-Авиве. В пятницу Владимир Зеленский заявил, что прослушал отчеты украинских спецслужб о проблемах, c которыми украинские беженцы сталкиваются при въезде в различные страны. Зеленский, среди прочего, подчеркнул, что права граждан Украины должны быть гарантированы. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук разъяснил, что слова Зеленского в первую очередь направлены в адрес израильского правительства. "Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим наши двусторонние безвизовые соглашения, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе нашего правительства", - заявил Корнийчук, слова которого приводит пресс-служба посольства. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 августа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, заверив его, что украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме с Израилем. Сообщения в прессе о возможной отмене безвизового режима появились после новостей, что около 14 тысяч беженцев с Украины, прибывших в Израиль после начала специальной военной операции, не смогут получать медицинские услуги, так как министерство финансов Израиля не продлило срок действия их медицинской страховки. Правительство Израиля по распоряжению премьера Биньямина Нетаньяху спустя несколько дней продлило до конца года оказание социальной и медицинской помощи беженцам с Украины. Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в город Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году Рош-ха-Шана (в переводе с иврита - голова года) будет отмечаться с 15 по 17 сентября.
https://ria.ru/20230811/otmena-1889404555.html
https://ria.ru/20230801/izrail-1887662143.html
израиль
украина
умань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577536849_129:0:2501:1779_1920x0_80_0_0_da28d6c35a0e2565b1e9f077dc014fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, умань, владимир зеленский, дмитрий кулеба, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Украина, Умань, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Биньямин Нетаньяху
Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев

Киев закроет Умань для паломников, если Израиль продолжит депортации украинцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПразднование Рош ха-Шана в Умани
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Посольство Украины в Израиле в воскресенье пригрозило, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма, если израильское правительство продолжит отказывать украинцам во въезде в страну, напомнив о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем.
"Правительство Украины в недвусмысленном послании Израилю: если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем", - говорится в заявлении украинской дипломатической миссии в Тель-Авиве.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Угроза реальна. На Украине захотели наказать Израиль из-за России
11 августа, 02:55
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что прослушал отчеты украинских спецслужб о проблемах, c которыми украинские беженцы сталкиваются при въезде в различные страны. Зеленский, среди прочего, подчеркнул, что права граждан Украины должны быть гарантированы. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук разъяснил, что слова Зеленского в первую очередь направлены в адрес израильского правительства.
"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим наши двусторонние безвизовые соглашения, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе нашего правительства", - заявил Корнийчук, слова которого приводит пресс-служба посольства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 августа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, заверив его, что украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме с Израилем. Сообщения в прессе о возможной отмене безвизового режима появились после новостей, что около 14 тысяч беженцев с Украины, прибывших в Израиль после начала специальной военной операции, не смогут получать медицинские услуги, так как министерство финансов Израиля не продлило срок действия их медицинской страховки. Правительство Израиля по распоряжению премьера Биньямина Нетаньяху спустя несколько дней продлило до конца года оказание социальной и медицинской помощи беженцам с Украины.
Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в город Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году Рош-ха-Шана (в переводе с иврита - голова года) будет отмечаться с 15 по 17 сентября.
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев
1 августа, 18:15
 
В миреИзраильУкраинаУманьВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала