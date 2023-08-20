https://ria.ru/20230820/ukraintsy-1891127884.html

Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев

Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев - РИА Новости, 20.08.2023

Киев пригрозил закрыть Умань, если Израиль продолжит депортации украинцев

Посольство Украины в Израиле в воскресенье пригрозило, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма, если... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:34

2023-08-20T15:34

2023-08-20T15:34

в мире

израиль

украина

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владимир зеленский

дмитрий кулеба

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - РИА Новости. Посольство Украины в Израиле в воскресенье пригрозило, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма, если израильское правительство продолжит отказывать украинцам во въезде в страну, напомнив о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем. "Правительство Украины в недвусмысленном послании Израилю: если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен. Украина приостановит действие соглашения об отмене виз с Израилем", - говорится в заявлении украинской дипломатической миссии в Тель-Авиве. В пятницу Владимир Зеленский заявил, что прослушал отчеты украинских спецслужб о проблемах, c которыми украинские беженцы сталкиваются при въезде в различные страны. Зеленский, среди прочего, подчеркнул, что права граждан Украины должны быть гарантированы. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук разъяснил, что слова Зеленского в первую очередь направлены в адрес израильского правительства. "Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим наши двусторонние безвизовые соглашения, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант находится на столе нашего правительства", - заявил Корнийчук, слова которого приводит пресс-служба посольства. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 августа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, заверив его, что украинская сторона не планирует отменять соглашение о безвизовом режиме с Израилем. Сообщения в прессе о возможной отмене безвизового режима появились после новостей, что около 14 тысяч беженцев с Украины, прибывших в Израиль после начала специальной военной операции, не смогут получать медицинские услуги, так как министерство финансов Израиля не продлило срок действия их медицинской страховки. Правительство Израиля по распоряжению премьера Биньямина Нетаньяху спустя несколько дней продлило до конца года оказание социальной и медицинской помощи беженцам с Украины. Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в город Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей. В этом году Рош-ха-Шана (в переводе с иврита - голова года) будет отмечаться с 15 по 17 сентября.

https://ria.ru/20230811/otmena-1889404555.html

https://ria.ru/20230801/izrail-1887662143.html

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в мире, израиль, украина, умань, владимир зеленский, дмитрий кулеба, биньямин нетаньяху