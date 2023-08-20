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ФРГ помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией, заявил Шольц - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891134520.html
ФРГ помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией, заявил Шольц
ФРГ помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией, заявил Шольц - РИА Новости, 20.08.2023
ФРГ помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией, заявил Шольц
Отвечая на вопрос, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:29
2023-08-20T16:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
олаф шольц
сергей лавров
германия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отвечая на вопрос, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. В ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых жителей, Шольц сказал, что Германия должна оказывать помощь Украине и активно это делает, будучи вторым по величине донором помощи для Киева. Однако, по его словам, Берлин взвешивает каждое решение по оказанию той или иной военной поддержки Киеву, а также обсуждает возможные шаги со своими союзниками. "Чего мы не хотим, так это чтобы война между Россией и Украиной, которую начала Россия... переросла в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц. Ранее в пятницу глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889289465.html
https://ria.ru/20230817/naemniki-1890528729.html
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украина, россия, олаф шольц, сергей лавров, германия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Германия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФРГ помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и Россией, заявил Шольц

Шольц: ФРГ активно помогает Украине, но не хочет войны между НАТО и РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Отвечая на вопрос, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.
В ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых жителей, Шольц сказал, что Германия должна оказывать помощь Украине и активно это делает, будучи вторым по величине донором помощи для Киева. Однако, по его словам, Берлин взвешивает каждое решение по оказанию той или иной военной поддержки Киеву, а также обсуждает возможные шаги со своими союзниками.
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10 августа, 14:44
"Чего мы не хотим, так это чтобы война между Россией и Украиной, которую начала Россия... переросла в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц.
Ранее в пятницу глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила за скорейшие поставки крылатых ракет Taurus Украине.
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОлаф ШольцСергей ЛавровГерманияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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