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Киев не может атаковать в лоб, как того хочет Запад, заявили в генштабе ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891133817.html
Киев не может атаковать в лоб, как того хочет Запад, заявили в генштабе ВСУ
Киев не может атаковать в лоб, как того хочет Запад, заявили в генштабе ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
Киев не может атаковать в лоб, как того хочет Запад, заявили в генштабе ВСУ
У Киева нет ресурсов для "лобовых атак", о которых "умоляет" Запад, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:21
2023-08-20T16:21
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
сергей лещенко
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У Киева нет ресурсов для "лобовых атак", о которых "умоляет" Запад, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ. Источник напомнил, что Украина получила всего лишь 60 танков Leopard, хотя союзники обещали "сотни". Машин для разминирования также недостаточно. "У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад", - добавил источник. Согласно Сергею Лещенко, представителю офиса Владимира Зеленского, отсутствие обещанного Западом оружия "расстраивает и демотивирует". По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС РФ и отсутствия господства в воздухе. Однако, подчеркнул он, любое перемирие сейчас будет означать "отсроченную войну". Многие представители украинского молодежи уже чувствуют тяжесть конфликта, пишет издание. Те, кто хотел воевать, уже давно вызвались добровольцами, Украина теперь набирает в ВСУ "в основном среди нежелающих". Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html
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киев, украина, россия, сергей лещенко, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Сергей Лещенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Киев не может атаковать в лоб, как того хочет Запад, заявили в генштабе ВСУ

Economist: у Киева нет ресурсов для лобовых атак, о которых просит Запад

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У Киева нет ресурсов для "лобовых атак", о которых "умоляет" Запад, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.
Источник напомнил, что Украина получила всего лишь 60 танков Leopard, хотя союзники обещали "сотни". Машин для разминирования также недостаточно.
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"У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад", - добавил источник.
Согласно Сергею Лещенко, представителю офиса Владимира Зеленского, отсутствие обещанного Западом оружия "расстраивает и демотивирует".
По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС РФ и отсутствия господства в воздухе. Однако, подчеркнул он, любое перемирие сейчас будет означать "отсроченную войну". Многие представители украинского молодежи уже чувствуют тяжесть конфликта, пишет издание. Те, кто хотел воевать, уже давно вызвались добровольцами, Украина теперь набирает в ВСУ "в основном среди нежелающих".
Украинское контрнаступление на южно-донецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияСергей ЛещенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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