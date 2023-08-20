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В США Украине сообщили страшную новость о потерянных территориях - РИА Новости, 20.08.2023
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12:13 20.08.2023 (обновлено: 13:01 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891106470.html
В США Украине сообщили страшную новость о потерянных территориях
В США Украине сообщили страшную новость о потерянных территориях - РИА Новости, 20.08.2023
В США Украине сообщили страшную новость о потерянных территориях
Украина при всем желании не сможет вернуть территории, которые считает своими, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T12:13
2023-08-20T13:01
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина при всем желании не сможет вернуть территории, которые считает своими, пишет Foreign Policy."При наступлении Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, но это не помогло добиться серьезного прорыва. Украина и сама сейчас признает, что наступление идет значительно медленнее, чем предполагалось", — говорится в статье.Тем не менее главной проблемой Украины стали завышенные ожидания Запада, полагает автор. Он подчеркивает, что ВСУ приходится сражаться против великой державы в лице России, у которой были месяцы, чтобы выстроить оборону.Запад допустил ошибку, посчитав, что Украина сможет сокрушить российскую армию лишь с помощью западного оружия, а Вашингтон переоценил свои усилия, полагая, что сможет вооружать Киев "в умеренном размере", чтобы не спровоцировать Москву, заключает автор.Широко анонсированное киевским режимом контрнаступление продолжается с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из участков фронта.
https://ria.ru/20230820/kontrnastuplenie-1891092043.html
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США Украине сообщили страшную новость о потерянных территориях

FP: Запад переоценил способности Украины противостоять России

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина при всем желании не сможет вернуть территории, которые считает своими, пишет Foreign Policy.
"При наступлении Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, но это не помогло добиться серьезного прорыва. Украина и сама сейчас признает, что наступление идет значительно медленнее, чем предполагалось", — говорится в статье.
Тем не менее главной проблемой Украины стали завышенные ожидания Запада, полагает автор. Он подчеркивает, что ВСУ приходится сражаться против великой державы в лице России, у которой были месяцы, чтобы выстроить оборону.
Запад допустил ошибку, посчитав, что Украина сможет сокрушить российскую армию лишь с помощью западного оружия, а Вашингтон переоценил свои усилия, полагая, что сможет вооружать Киев "в умеренном размере", чтобы не спровоцировать Москву, заключает автор.
Широко анонсированное киевским режимом контрнаступление продолжается с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из участков фронта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В США сообщили Украине плохие новости о контрнаступлении
09:34
 
В миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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