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СМИ узнали о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891097076.html
СМИ узнали о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления
СМИ узнали о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ узнали о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления
У американских и украинских чиновников возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления, на фоне неудач Киева в Вашингтоне рассматривают вариант "войны... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:45
2023-08-20T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У американских и украинских чиновников возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления, на фоне неудач Киева в Вашингтоне рассматривают вариант "войны на истощение", сообщает газета Financial Times. Согласно изданию, Вашингтон призвал Киев "меньше избегать риска" и в полной мере задействовать свои силы на южном направлении. Американские должностные лица также выступали за то, чтобы Украина не сосредотачивала военных на восточном направлении, однако в итоге туда, как отмечается, были направлены лучшие украинские подразделения. Теперь, пишет газета, на фоне неудач при контрнаступлении Вашингтон в частном порядке готовится к "войне на истощение" на Украине, которая может продлиться до 2024 года. Издание также рассказывает, как республиканский конгрессмен Энди Харрис, который является сопредседателем группы по Украине в Палате представителей США, на недавней встрече с избирателями заявил, что контрнаступление "провалилось", а помощь Киеву следует сократить. Он также выразил сомнение по поводу того, что Украина может одержать победу в конфликте. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, США
СМИ узнали о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления

FT: США из-за неудачного контрнаступления ВСУ готовятся к войне на истощение

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У американских и украинских чиновников возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления, на фоне неудач Киева в Вашингтоне рассматривают вариант "войны на истощение", сообщает газета Financial Times.
Согласно изданию, Вашингтон призвал Киев "меньше избегать риска" и в полной мере задействовать свои силы на южном направлении. Американские должностные лица также выступали за то, чтобы Украина не сосредотачивала военных на восточном направлении, однако в итоге туда, как отмечается, были направлены лучшие украинские подразделения.
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Теперь, пишет газета, на фоне неудач при контрнаступлении Вашингтон в частном порядке готовится к "войне на истощение" на Украине, которая может продлиться до 2024 года.
Издание также рассказывает, как республиканский конгрессмен Энди Харрис, который является сопредседателем группы по Украине в Палате представителей США, на недавней встрече с избирателями заявил, что контрнаступление "провалилось", а помощь Киеву следует сократить. Он также выразил сомнение по поводу того, что Украина может одержать победу в конфликте.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
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Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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