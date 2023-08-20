Рейтинг@Mail.ru
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/tramp-1891164793.html
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах - РИА Новости, 20.08.2023
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
Дональд Трамп, несмотря на множащиеся юридические сложности, с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:55
2023-08-20T21:55
в мире
флорида
сша
дональд трамп
рон десантис
майк пенс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Дональд Трамп, несмотря на множащиеся юридические сложности, с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым предстоит определить, кто будет баллотироваться от их партии на президентских выборах 2024 года. Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS и социологической службой YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений. Ближайший конкурент – губернатор штата Флорида Рон Десантис – набирает только 16%. Популярность остальных, в том числе бывшего вице-президента Майка Пенса, измеряется однозначными величинами. Девяносто один процент респондентов хочет, чтобы кандидаты доказывали собственную пригодность к президентской должности, и только 9% желают видеть избирательные кампании, сфокусированные на критике Трампа. Победитель праймериз сойдется в схватке за Белый дом с кандидатом от Демократической партии. Опрос был проведен 16-18 августа среди 2061 совершеннолетнего жителя США, включая 538 вероятных участников республиканских праймериз. Погрешность исследования авторы оценили в три процентных пункта для общей выборки и 5,7 процентного пункта для ее республиканской части.
https://ria.ru/20230816/tramp-1890423779.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис, майк пенс
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Рон Десантис, Майк Пенс
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах

Опрос CBS: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Дональд Трамп, несмотря на множащиеся юридические сложности, с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым предстоит определить, кто будет баллотироваться от их партии на президентских выборах 2024 года.
Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS и социологической службой YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.
Ближайший конкурент – губернатор штата Флорида Рон Десантис – набирает только 16%. Популярность остальных, в том числе бывшего вице-президента Майка Пенса, измеряется однозначными величинами.
Девяносто один процент респондентов хочет, чтобы кандидаты доказывали собственную пригодность к президентской должности, и только 9% желают видеть избирательные кампании, сфокусированные на критике Трампа.
Победитель праймериз сойдется в схватке за Белый дом с кандидатом от Демократической партии.
Опрос был проведен 16-18 августа среди 2061 совершеннолетнего жителя США, включая 538 вероятных участников республиканских праймериз. Погрешность исследования авторы оценили в три процентных пункта для общей выборки и 5,7 процентного пункта для ее республиканской части.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Исследование: американцы сомневаются в справедливости суда над Трампом
16 августа, 15:34
 
В миреФлоридаСШАДональд ТрампРон ДесантисМайк Пенс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала