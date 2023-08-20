https://ria.ru/20230820/tramp-1891164793.html
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах - РИА Новости, 20.08.2023
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
Дональд Трамп, несмотря на множащиеся юридические сложности, с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:55
2023-08-20T21:55
2023-08-20T21:55
в мире
флорида
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дональд трамп
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майк пенс
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Дональд Трамп, несмотря на множащиеся юридические сложности, с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым предстоит определить, кто будет баллотироваться от их партии на президентских выборах 2024 года. Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS и социологической службой YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений. Ближайший конкурент – губернатор штата Флорида Рон Десантис – набирает только 16%. Популярность остальных, в том числе бывшего вице-президента Майка Пенса, измеряется однозначными величинами. Девяносто один процент респондентов хочет, чтобы кандидаты доказывали собственную пригодность к президентской должности, и только 9% желают видеть избирательные кампании, сфокусированные на критике Трампа. Победитель праймериз сойдется в схватке за Белый дом с кандидатом от Демократической партии. Опрос был проведен 16-18 августа среди 2061 совершеннолетнего жителя США, включая 538 вероятных участников республиканских праймериз. Погрешность исследования авторы оценили в три процентных пункта для общей выборки и 5,7 процентного пункта для ее республиканской части.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис, майк пенс
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Рон Десантис, Майк Пенс
Опрос: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
Опрос CBS: 62% республиканцев хотят, чтобы Трамп представлял их на выборах
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Дональд Трамп, несмотря на множащиеся юридические сложности, с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым предстоит определить, кто будет баллотироваться от их партии на президентских выборах 2024 года.
Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS и социологической службой YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.
Ближайший конкурент – губернатор штата Флорида Рон Десантис
– набирает только 16%. Популярность остальных, в том числе бывшего вице-президента Майка Пенса
, измеряется однозначными величинами.
Девяносто один процент респондентов хочет, чтобы кандидаты доказывали собственную пригодность к президентской должности, и только 9% желают видеть избирательные кампании, сфокусированные на критике Трампа.
Победитель праймериз сойдется в схватке за Белый дом с кандидатом от Демократической партии.
Опрос был проведен 16-18 августа среди 2061 совершеннолетнего жителя США
, включая 538 вероятных участников республиканских праймериз. Погрешность исследования авторы оценили в три процентных пункта для общей выборки и 5,7 процентного пункта для ее республиканской части.
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