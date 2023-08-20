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Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2023
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21:07 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/tramp-1891160896.html
Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ
Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2023
Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп в четверг или пятницу "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, передает телекомпания CNN РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:07
2023-08-20T21:07
в мире
джорджия
сша
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг или пятницу "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, передает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник. В пятницу истекает срок, когда Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с еще 18 фигурантами дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата. "Трамп сдастся в тюрьме округа Фултон в следующий четверг или пятницу", - цитирует CNN анонимного представителя правоохранительных органов. По данным CNN, никто из подельников Трампа в тюрьме пока не зарегистрирован. В ходе трех предыдущих процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ

CNN: Трамп должен сдаться властям Джорджии в четверг или пятницу

© AP Photo / Charlie RiedelБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг или пятницу "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, передает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник.
В пятницу истекает срок, когда Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с еще 18 фигурантами дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата.
"Трамп сдастся в тюрьме округа Фултон в следующий четверг или пятницу", - цитирует CNN анонимного представителя правоохранительных органов.
По данным CNN, никто из подельников Трампа в тюрьме пока не зарегистрирован.
В ходе трех предыдущих процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.
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