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Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ

Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.08.2023

Трамп должен сдаться властям в четверг или пятницу, сообщили СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг или пятницу "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, передает телекомпания CNN РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:07

2023-08-20T21:07

2023-08-20T21:07

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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в четверг или пятницу "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, передает телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник. В пятницу истекает срок, когда Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с еще 18 фигурантами дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата. "Трамп сдастся в тюрьме округа Фултон в следующий четверг или пятницу", - цитирует CNN анонимного представителя правоохранительных органов. По данным CNN, никто из подельников Трампа в тюрьме пока не зарегистрирован. В ходе трех предыдущих процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент отказывался признавать свою вину.

https://ria.ru/20230818/tramp-1890930673.html

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Екатерина Зайцева

в мире, джорджия, сша, дональд трамп