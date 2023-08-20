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Вблизи Тайваня заметили 45 самолетов ВВС Китая - РИА Новости, 20.08.2023
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12:56 20.08.2023 (обновлено: 15:38 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/tayvan-1891110074.html
Вблизи Тайваня заметили 45 самолетов ВВС Китая
Вблизи Тайваня заметили 45 самолетов ВВС Китая - РИА Новости, 20.08.2023
Вблизи Тайваня заметили 45 самолетов ВВС Китая
За минувшие сутки Министерство обороны Тайваня засекло приближение к острову 45 самолетов и вертолетов, а также девяти кораблей Народно-освободительной армии... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T12:56
2023-08-20T15:38
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. За минувшие сутки Министерство обороны Тайваня засекло приближение к острову 45 самолетов и вертолетов, а также девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Это следует из заявления ведомства в социальной сети X (бывший Twitter). "Двадцать семь воздушных судов (девять SU-30, 12 истребителей J-10, четыре истребителя J-11, один транспортный самолет Y-9 и один многоцелевой вертолет Z-9) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня", — говорится в твите.В Минобороны отметили, что направили воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года, после того как Тайбэй посетила занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения. Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882395669.html
https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Вблизи Тайваня заметили 45 самолетов ВВС Китая

Минобороны Тайваня отследило 45 воздушных судов армии Китая вблизи острова

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. За минувшие сутки Министерство обороны Тайваня засекло приближение к острову 45 самолетов и вертолетов, а также девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Это следует из заявления ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).
"Двадцать семь воздушных судов (девять SU-30, 12 истребителей J-10, четыре истребителя J-11, один транспортный самолет Y-9 и один многоцелевой вертолет Z-9) пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня", — говорится в твите.
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В Минобороны отметили, что направили воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года, после того как Тайбэй посетила занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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