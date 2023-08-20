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В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии

В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии - РИА Новости, 20.08.2023

В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии

Пока власти обещают жителям охваченных огнем Гавайев помощь в размере не более 700 долларов на человека, Белый дом одобрил новые выплаты Украине на 200... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T09:02

2023-08-20T09:02

2023-08-20T12:02

в мире

гавайи

украина

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пока власти обещают жителям охваченных огнем Гавайев помощь в размере не более 700 долларов на человека, Белый дом одобрил новые выплаты Украине на 200 миллионов. Об этом говорилось в эфире телеканала Fox News."Они (жители острова Мауи. — Прим. ред.) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. <…> Это эпидемия безумия", — сказал эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур.Он добавил, что власти игнорировали умоляющих о помощи жертв пожаров, продолжая вливать деньги в зеленую энергетику."Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства", — заключил Мур.Лесные пожары на гавайских островах Мауи и Большой начались из-за жары и сильного ветра, принесенного ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Число жертв уже превысило 100 человек.

https://ria.ru/20230816/pozhary-1890339834.html

гавайи

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в мире, гавайи, украина