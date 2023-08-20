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В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии - РИА Новости, 20.08.2023
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09:02 20.08.2023 (обновлено: 12:02 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ssha-1891088914.html
В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии
В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии - РИА Новости, 20.08.2023
В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии
Пока власти обещают жителям охваченных огнем Гавайев помощь в размере не более 700 долларов на человека, Белый дом одобрил новые выплаты Украине на 200... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T09:02
2023-08-20T12:02
в мире
гавайи
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пока власти обещают жителям охваченных огнем Гавайев помощь в размере не более 700 долларов на человека, Белый дом одобрил новые выплаты Украине на 200 миллионов. Об этом говорилось в эфире телеканала Fox News."Они (жители острова Мауи. — Прим. ред.) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. &lt;…&gt; Это эпидемия безумия", — сказал эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур.Он добавил, что власти игнорировали умоляющих о помощи жертв пожаров, продолжая вливать деньги в зеленую энергетику."Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства", — заключил Мур.Лесные пожары на гавайских островах Мауи и Большой начались из-за жары и сильного ветра, принесенного ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Число жертв уже превысило 100 человек.
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в мире, гавайи, украина
В мире, Гавайи, Украина
В США заявили об охватившей страну страшной эпидемии

Экономист Мур: США вливают деньги в Украину, игнорируя охваченные огнем Гавайи

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пока власти обещают жителям охваченных огнем Гавайев помощь в размере не более 700 долларов на человека, Белый дом одобрил новые выплаты Украине на 200 миллионов. Об этом говорилось в эфире телеканала Fox News.
"Они (жители острова Мауи. — Прим. ред.) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. <…> Это эпидемия безумия", — сказал эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур.
Он добавил, что власти игнорировали умоляющих о помощи жертв пожаров, продолжая вливать деньги в зеленую энергетику.
"Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства", — заключил Мур.
Лесные пожары на гавайских островах Мауи и Большой начались из-за жары и сильного ветра, принесенного ураганом "Дора". Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Число жертв уже превысило 100 человек.
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
На Гавайях выросло число жертв природных пожаров
16 августа, 09:31
 
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