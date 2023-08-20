https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891118656.html

Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ

Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023

Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ

Войска Украины на Донецком направлении потеряли за сутки более 280 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:15

2023-08-20T14:15

2023-08-20T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Войска Украины на Донецком направлении потеряли за сутки более 280 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны РФ."За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.Кроме того, в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений войск Украины.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины