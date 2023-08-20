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Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 20.08.2023 (обновлено: 14:27 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891118656.html
Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ
Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ
Войска Украины на Донецком направлении потеряли за сутки более 280 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:15
2023-08-20T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Войска Украины на Донецком направлении потеряли за сутки более 280 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны РФ."За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.Кроме того, в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений войск Украины.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ

МО РФ: Киев на Донецком направлении потерял более 280 человек за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Войска Украины на Донецком направлении потеряли за сутки более 280 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск и Старомихайловка Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны РФ.
«
"За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.
Кроме того, в районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений войск Украины.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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