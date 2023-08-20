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Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96

Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96 - РИА Новости, 20.08.2023

Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96

Российский снайпер в одном из боев на Украине поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 километра из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96,... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T07:05

2023-08-20T07:05

2023-08-20T07:13

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский снайпер в одном из боев на Украине поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 километра из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, предшественницы новейшей винтовки "Астарта", сообщил журналистам на форуме "Армия-2023" представитель холдинга "Высокоточные комплексы". "Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с (одного) километра 700 (метров)", — рассказал он.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство мероприятия.

https://ria.ru/20230818/vintovka-1890772354.html

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технологии, украина, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, форум "армия — 2023", безопасность, вооруженные силы рф