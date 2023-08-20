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Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96 - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 20.08.2023 (обновлено: 07:13 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891082647.html
Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96
Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96 - РИА Новости, 20.08.2023
Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96
Российский снайпер в одном из боев на Украине поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 километра из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T07:05
2023-08-20T07:13
специальная военная операция на украине
технологии
украина
вооруженные силы украины
высокоточные комплексы
форум "армия — 2023"
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский снайпер в одном из боев на Украине поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 километра из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, предшественницы новейшей винтовки "Астарта", сообщил журналистам на форуме "Армия-2023" представитель холдинга "Высокоточные комплексы". "Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с (одного) километра 700 (метров)", — рассказал он.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство мероприятия.
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технологии, украина, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, форум "армия — 2023", безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Высокоточные комплексы, Форум "Армия — 2023", Безопасность, Вооруженные силы РФ
Снайпер поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96

Снайпер поразил 20 солдат ВСУ с 1,7 км из винтовки ОСВ-96

© Фото : Vitaly V. KuzminСнайперская винтовка ОСВ-96
Снайперская винтовка ОСВ-96 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Снайперская винтовка ОСВ-96 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский снайпер в одном из боев на Украине поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 километра из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, предшественницы новейшей винтовки "Астарта", сообщил журналистам на форуме "Армия-2023" представитель холдинга "Высокоточные комплексы".
"Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с (одного) километра 700 (метров)", — рассказал он.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство мероприятия.
Винтовка Астарта калибра 12,7 мм на форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Разработчик рассказал об итогах испытаний новой винтовки "Астарта"
18 августа, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаВооруженные силы УкраиныВысокоточные комплексыФорум "Армия — 2023"БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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