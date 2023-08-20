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Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 20.08.2023 (обновлено: 10:10 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891079923.html
Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного
Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного - РИА Новости, 20.08.2023
Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного
Российские бойцы отбили несколько украинских атак на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T05:02
2023-08-20T10:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
старомайорское
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские бойцы отбили несколько украинских атак на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Рядовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного", — сказал он. По словам собеседника агентства, российские подразделения уничтожили опорные пункты, автомобильную технику и живую силу, для чего применяли среди прочего и ударные беспилотники. Кроме того, добавил Чехов, бойцы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в направлении Старомайорского — там противник понес потери и отступил.&quot;Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки&quot;, — сказал начальник пресс-центра.Помимо этого, российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию севернее Владимировки.
https://ria.ru/20230819/porazhenie-1891063541.html
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донецкая народная республика, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

МО: войска отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские бойцы отбили несколько украинских атак на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Рядовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного", — сказал он.
По словам собеседника агентства, российские подразделения уничтожили опорные пункты, автомобильную технику и живую силу, для чего применяли среди прочего и ударные беспилотники. Кроме того, добавил Чехов, бойцы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в направлении Старомайорского — там противник понес потери и отступил.
«

"Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки", — сказал начальник пресс-центра.

Помимо этого, российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию севернее Владимировки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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