https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891079923.html

Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного - РИА Новости, 20.08.2023

Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

Российские бойцы отбили несколько украинских атак на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T05:02

2023-08-20T05:02

2023-08-20T10:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

старомайорское

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские бойцы отбили несколько украинских атак на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Рядовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного", — сказал он. По словам собеседника агентства, российские подразделения уничтожили опорные пункты, автомобильную технику и живую силу, для чего применяли среди прочего и ударные беспилотники. Кроме того, добавил Чехов, бойцы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в направлении Старомайорского — там противник понес потери и отступил."Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки", — сказал начальник пресс-центра.Помимо этого, российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию севернее Владимировки.

https://ria.ru/20230819/porazhenie-1891063541.html

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донецкая народная республика, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность