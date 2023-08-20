https://ria.ru/20230820/snaryady-1891071802.html

"Поплатятся даже ваши внуки": Украину предупредили о страшной проблеме

"Поплатятся даже ваши внуки": Украину предупредили о страшной проблеме - РИА Новости, 20.08.2023

"Поплатятся даже ваши внуки": Украину предупредили о страшной проблеме

Украина заплатит за получение кассетных боеприпасов от США смертями следующих поколений. Об этом пишет обозреватель издания AgoraVox. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T00:40

2023-08-20T00:40

2023-08-20T04:13

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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вооруженные силы украины

кассетные бомбы

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина заплатит за получение кассетных боеприпасов от США смертями следующих поколений. Об этом пишет обозреватель издания AgoraVox."Хорошо бы освежить воспоминания украинского руководства о том, как использовались кассетные боеприпасы, которые им отправляет американский "покровитель". Ведь жертвами будут их внуки, а не дети в США. И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки", — заявил автор.Журналист напомнил, что во время вьетнамской войны США бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами. Как отметил автор, последствия американских бомбардировок "продолжили убивать детей и взрослых" спустя более чем 50 лет после окончания обстрелов.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230819/ukraina-1891067936.html

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в мире, сша, украина, лаос, вооруженные силы украины, кассетные бомбы