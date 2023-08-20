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"Поплатятся даже ваши внуки": Украину предупредили о страшной проблеме
"Поплатятся даже ваши внуки": Украину предупредили о страшной проблеме - РИА Новости, 20.08.2023
"Поплатятся даже ваши внуки": Украину предупредили о страшной проблеме
Украина заплатит за получение кассетных боеприпасов от США смертями следующих поколений. Об этом пишет обозреватель издания AgoraVox. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T00:40
2023-08-20T00:40
2023-08-20T04:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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лаос
вооруженные силы украины
кассетные бомбы
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украина заплатит за получение кассетных боеприпасов от США смертями следующих поколений. Об этом пишет обозреватель издания AgoraVox."Хорошо бы освежить воспоминания украинского руководства о том, как использовались кассетные боеприпасы, которые им отправляет американский "покровитель". Ведь жертвами будут их внуки, а не дети в США. И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки", — заявил автор.Журналист напомнил, что во время вьетнамской войны США бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами. Как отметил автор, последствия американских бомбардировок "продолжили убивать детей и взрослых" спустя более чем 50 лет после окончания обстрелов.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, украина, лаос, вооруженные силы украины, кассетные бомбы
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Лаос, Вооруженные силы Украины, кассетные бомбы
"Поплатятся даже ваши внуки": Украину предупредили о страшной проблеме
AgoraVox: украинцы заплатят за кассетные снаряды от США смертями своих внуков