https://ria.ru/20230820/sklad-1891153291.html

В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries

В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries - РИА Новости, 20.08.2023

В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries

Ливень повредил крышу склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, идут восстановительные работы, сам объект продолжает функционировать,... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:28

2023-08-20T19:28

2023-08-20T19:33

электросталь

wildberries

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ливень повредил крышу склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, идут восстановительные работы, сам объект продолжает функционировать, рассказали РИА Новости в компании.Сильный дождь в Москве и Подмосковье прошел днем в воскресенье. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков."На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров (общая площадь склада – 250 тысяч квадратных метров). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет", - проинформировали в компании.В маркетплейсе уточнили, что сумму ущерба установят в ходе инвентаризации, продавцам компенсируют стоимость утраченного товара. Кроме того, по данным Wildberries, уже "начались восстановительные ремонтные работы", а товары перемещены в другие секции помещения."Склад продолжает работу в стандартном режиме: идет приемка товаров от продавцов, отправляются заказы покупателям", - заключили в Wildberries.

https://ria.ru/20230820/moskva-1891133553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

электросталь, wildberries, москва, московская область (подмосковье), происшествия