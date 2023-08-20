https://ria.ru/20230820/sklad-1891153291.html
В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries
В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries - РИА Новости, 20.08.2023
В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries
Ливень повредил крышу склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, идут восстановительные работы, сам объект продолжает функционировать,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:28
2023-08-20T19:28
2023-08-20T19:33
электросталь
wildberries
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ливень повредил крышу склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, идут восстановительные работы, сам объект продолжает функционировать, рассказали РИА Новости в компании.Сильный дождь в Москве и Подмосковье прошел днем в воскресенье. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков."На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров (общая площадь склада – 250 тысяч квадратных метров). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет", - проинформировали в компании.В маркетплейсе уточнили, что сумму ущерба установят в ходе инвентаризации, продавцам компенсируют стоимость утраченного товара. Кроме того, по данным Wildberries, уже "начались восстановительные ремонтные работы", а товары перемещены в другие секции помещения."Склад продолжает работу в стандартном режиме: идет приемка товаров от продавцов, отправляются заказы покупателям", - заключили в Wildberries.
https://ria.ru/20230820/moskva-1891133553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь, wildberries, москва, московская область (подмосковье), происшествия
Электросталь, Wildberries, Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Электростали ливень повредил крышу склада Wildberries
Ливень повредил крышу склада Wildberries в Электростали
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ливень повредил крышу склада маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, идут восстановительные работы, сам объект продолжает функционировать, рассказали РИА Новости в компании.
Сильный дождь в Москве
и Подмосковье
прошел днем в воскресенье. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков.
"На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров (общая площадь склада – 250 тысяч квадратных метров). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет", - проинформировали в компании.
В маркетплейсе уточнили, что сумму ущерба установят в ходе инвентаризации, продавцам компенсируют стоимость утраченного товара. Кроме того, по данным Wildberries, уже "начались восстановительные ремонтные работы", а товары перемещены в другие секции помещения.
"Склад продолжает работу в стандартном режиме: идет приемка товаров от продавцов, отправляются заказы покупателям", - заключили в Wildberries.
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