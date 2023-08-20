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СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки" - РИА Новости, 20.08.2023
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12:59 20.08.2023 (обновлено: 14:11 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ryazan-1891110351.html
СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки"
СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки" - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки"
Участницу шоу "Пацанки" Юлию Михайлову нашли мертвой возле жилого дома в Рязани. Об этом сообщил YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T12:59
2023-08-20T14:11
происшествия
рязань
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участницу шоу "Пацанки" Юлию Михайлову нашли мертвой возле жилого дома в Рязани. Об этом сообщил YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города."Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в публикации.По информации издания, трагедия произошла накануне вечером. Источник в правоохранительных структурах региона рассказал РИА Новости, что 25-летняя девушка выпала из окна дома на улице Чкалова. В региональном главке Следственного комитета отметили, что проводят проверку.
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происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки"

YA62.ru: участницу шоу "Пацанки" нашли мертвой в Рязани

© Фото : Юлия Михайлова/ВКонтактеУчастница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова
Участница шоу Пацанки Юлия Михайлова - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Юлия Михайлова/ВКонтакте
Участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участницу шоу "Пацанки" Юлию Михайлову нашли мертвой возле жилого дома в Рязани. Об этом сообщил YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в публикации.
По информации издания, трагедия произошла накануне вечером.
Источник в правоохранительных структурах региона рассказал РИА Новости, что 25-летняя девушка выпала из окна дома на улице Чкалова. В региональном главке Следственного комитета отметили, что проводят проверку.
 
ПроисшествияРязань
 
 
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