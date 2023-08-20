https://ria.ru/20230820/ryazan-1891110351.html

СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки"

СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки" - РИА Новости, 20.08.2023

СМИ: в Рязани нашли тело участницы шоу "Пацанки"

Участницу шоу "Пацанки" Юлию Михайлову нашли мертвой возле жилого дома в Рязани. Об этом сообщил YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:59

2023-08-20T12:59

2023-08-20T14:11

происшествия

рязань

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участницу шоу "Пацанки" Юлию Михайлову нашли мертвой возле жилого дома в Рязани. Об этом сообщил YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города."Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи", — говорится в публикации.По информации издания, трагедия произошла накануне вечером. Источник в правоохранительных структурах региона рассказал РИА Новости, что 25-летняя девушка выпала из окна дома на улице Чкалова. В региональном главке Следственного комитета отметили, что проводят проверку.

рязань

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань