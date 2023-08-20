https://ria.ru/20230820/rostov-1891092553.html

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА - РИА Новости, 20.08.2023

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА

Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T09:39

2023-08-20T09:39

2023-08-20T10:48

происшествия

ростовская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

василий голубев

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", — написал он.По словам губернатора, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. "Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", — добавил Голубев.Минувшей ночью и рано утром киевский режим пытался устроить теракты с использованием БПЛА сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один беспилотник самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Из-за этого в аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины, василий голубев