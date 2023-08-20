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ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 20.08.2023 (обновлено: 10:48 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/rostov-1891092553.html
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА - РИА Новости, 20.08.2023
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА
Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T09:39
2023-08-20T10:48
происшествия
ростовская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
василий голубев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", — написал он.По словам губернатора, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. "Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", — добавил Голубев.Минувшей ночью и рано утром киевский режим пытался устроить теракты с использованием БПЛА сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один беспилотник самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Из-за этого в аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты.
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происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев
ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА

Ростовский губернатор Голубев заявил о попытке атаки дронов-камикадзе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«
"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", — написал он.
По словам губернатора, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.
"Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", — добавил Голубев.
Минувшей ночью и рано утром киевский режим пытался устроить теракты с использованием БПЛА сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один беспилотник самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Из-за этого в аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВооруженные силы УкраиныВасилий Голубев
 
 
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