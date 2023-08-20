ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА
Ростовский губернатор Голубев заявил о попытке атаки дронов-камикадзе
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
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"Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", — написал он.
По словам губернатора, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.
"Жертв и разрушений в результате падения дронов нет", — добавил Голубев.
Минувшей ночью и рано утром киевский режим пытался устроить теракты с использованием БПЛА сразу в нескольких российских регионах. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, там пять человек получили легкие ранения. Еще один беспилотник самолетного типа подавили средствами РЭБ при подлете к Москве. Он потерял управление и потерпел крушение в безлюдной местности в Ступинском районе Подмосковья. Из-за этого в аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты.