https://ria.ru/20230820/rakety-1891106090.html

СМИ: у США нет нужного ВСУ числа ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя

СМИ: у США нет нужного ВСУ числа ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя - РИА Новости, 20.08.2023

СМИ: у США нет нужного ВСУ числа ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя

США не производят тактические баллистические ракеты в количествах, которые при передаче Украине могли бы изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева, сообщает... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:12

2023-08-20T12:12

2023-08-20T12:12

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США не производят тактические баллистические ракеты в количествах, которые при передаче Украине могли бы изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева, сообщает газета Financial Times. Согласно изданию, в Киеве и Вашингтоне звучат призывы предоставить Украине тяжелое оружие на фоне "медленного продвижения при контрнаступлении". "Но американские чиновники заявляют, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет для поставки числа (ракет - ред.), которое поможет внести существенные изменения на поле боя", - говорится в сообщении газеты. Издание, ссылаясь на американских должностных лиц, также пишет, что Вашингтон в следующем году вряд ли сможет предоставлять Киеву летальное оружие в тех же количествах, что и сейчас. В среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что никаких решений касательно возможности отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS в США еще не принято, однако возможность таких поставок сохраняется. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, вооруженные силы украины, нато, пентагон, в мире