https://ria.ru/20230820/rabochie-1891163427.html
В Саратовской области на насосной станции погибли трое рабочих
В Саратовской области на насосной станции погибли трое рабочих - РИА Новости, 20.08.2023
В Саратовской области на насосной станции погибли трое рабочих
В Саратовской области умерли трое мужчин, проводивших аварийно-восстановительные работы на канализационной насосной станции в поселке Горный. Об этом сообщили в РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:35
2023-08-20T21:35
2023-08-20T23:42
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
САМАРА, 20 авг — РИА Новости. В Саратовской области умерли трое мужчин, проводивших аварийно-восстановительные работы на канализационной насосной станции в поселке Горный. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. "По предварительным данным, 20 августа 2023 года 39-летний главный инженер совместно с двумя слесарями аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались при производстве работ по восстановлению запорной арматуры в приемном колодце на канализационной насосной станции в поселке Горный Краснопартизанского района", - говорится в сообщении. По факту смерти троих мужчин Пугачевским межрайонным следственным отделом СУ СК по Саратовской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы. Региональное следственное управление СК РФ информирует, что следователи осматривают место происшествия, тела, изымается документация, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890857060.html
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области на насосной станции погибли трое рабочих
В Саратовской области трое мужчин погибли во время работы на насосной станции
САМАРА, 20 авг — РИА Новости. В Саратовской области умерли трое мужчин, проводивших аварийно-восстановительные работы на канализационной насосной станции в поселке Горный. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
"По предварительным данным, 20 августа 2023 года 39-летний главный инженер совместно с двумя слесарями аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались при производстве работ по восстановлению запорной арматуры в приемном колодце на канализационной насосной станции в поселке Горный Краснопартизанского района", - говорится в сообщении.
По факту смерти троих мужчин Пугачевским межрайонным следственным отделом СУ СК по Саратовской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.
Региональное следственное управление СК РФ информирует, что следователи осматривают место происшествия, тела, изымается документация, допрашиваются свидетели.
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда