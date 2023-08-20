https://ria.ru/20230820/proekty-1891169274.html
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности - РИА Новости, 20.08.2023
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности
Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:37
2023-08-20T22:37
2023-08-20T22:37
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белоруссия
россия
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик. "Мы реализуем сейчас в рамках нашего Союзного государства 17 инвестиционных проектов на сумму 127 миллиардов российских рублей. Это те проекты, которые согласованы, приняты белорусской и российской стороной. Дополнительно на сегодняшний день на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 миллиардов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия
Экономика, Белоруссия, Россия
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности
Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик.
"Мы реализуем сейчас в рамках нашего Союзного государства 17 инвестиционных проектов на сумму 127 миллиардов российских рублей. Это те проекты, которые согласованы, приняты белорусской и российской стороной. Дополнительно на сегодняшний день на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 миллиардов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
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