https://ria.ru/20230820/proekty-1891169274.html

Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности

Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности - РИА Новости, 20.08.2023

Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности

Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита,... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:37

2023-08-20T22:37

2023-08-20T22:37

экономика

белоруссия

россия

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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик. "Мы реализуем сейчас в рамках нашего Союзного государства 17 инвестиционных проектов на сумму 127 миллиардов российских рублей. Это те проекты, которые согласованы, приняты белорусской и российской стороной. Дополнительно на сегодняшний день на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 миллиардов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, белоруссия, россия