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Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности - РИА Новости, 20.08.2023
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22:37 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/proekty-1891169274.html
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности - РИА Новости, 20.08.2023
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности
Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:37
2023-08-20T22:37
экономика
белоруссия
россия
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик. "Мы реализуем сейчас в рамках нашего Союзного государства 17 инвестиционных проектов на сумму 127 миллиардов российских рублей. Это те проекты, которые согласованы, приняты белорусской и российской стороной. Дополнительно на сегодняшний день на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 миллиардов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
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экономика, белоруссия, россия
Экономика, Белоруссия, Россия
Белоруссия и Россия согласовывают 12 новых проектов в промышленности

Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области. Архивное фото
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Белоруссия согласовывает с РФ еще 12 импортозамещающих проектов в промышленности, которые могут быть профинансированы за счет средств российского кредита, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик.
"Мы реализуем сейчас в рамках нашего Союзного государства 17 инвестиционных проектов на сумму 127 миллиардов российских рублей. Это те проекты, которые согласованы, приняты белорусской и российской стороной. Дополнительно на сегодняшний день на согласовании находятся еще 12 проектов на сумму 37 миллиардов рублей, которые будут рассмотрены в ближайшее время", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
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