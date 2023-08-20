https://ria.ru/20230820/proekt-1891152659.html
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети"
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети" - РИА Новости, 20.08.2023
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети"
Первый канал начинает съемки новой версии вокального проекта "Голос. Уже не дети", наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:24
2023-08-20T19:24
2023-08-20T19:26
шоубиз
дима билан (виктор белан)
"голос"
пелагея
полина гагарина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_9375e797a907fe39765db3812d79e019.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первый канал начинает съемки новой версии вокального проекта "Голос. Уже не дети", наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, сообщила пресс-служба Первого канала. "Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. "Голос. Уже не дети" – это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором примут те, кому уже посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса",- говорится в сообщении. Наставниками команд станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, уточнили в пресс-службе. Среди участников шоу будут победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская, отметили в пресс-службе. Ведущей шоу станет Яна Чурикова, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230627/fadeev-1880655919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_451:0:4000:2662_1920x0_80_0_0_33bd91720db4b76f33ccdd53e8021c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дима билан (виктор белан), "голос", пелагея, полина гагарина
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), "Голос", Пелагея, Полина Гагарина
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети"
Первый канал начинает съемки нового проекта "Голос. Уже не дети"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Первый канал начинает съемки новой версии вокального проекта "Голос. Уже не дети", наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, сообщила пресс-служба
Первого канала.
"Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. "Голос. Уже не дети" – это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором примут те, кому уже посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса",- говорится в сообщении.
Наставниками команд станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, уточнили в пресс-службе.
Среди участников шоу будут победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская, отметили в пресс-службе.
Ведущей шоу станет Яна Чурикова, добавили в пресс-службе.
Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме