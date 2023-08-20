Рейтинг@Mail.ru
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети" - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:24 20.08.2023 (обновлено: 19:26 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/proekt-1891152659.html
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети"
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети" - РИА Новости, 20.08.2023
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети"
Первый канал начинает съемки новой версии вокального проекта "Голос. Уже не дети", наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T19:24
2023-08-20T19:26
шоубиз
дима билан (виктор белан)
"голос"
пелагея
полина гагарина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_9375e797a907fe39765db3812d79e019.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первый канал начинает съемки новой версии вокального проекта "Голос. Уже не дети", наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, сообщила пресс-служба Первого канала. "Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. "Голос. Уже не дети" – это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором примут те, кому уже посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса",- говорится в сообщении. Наставниками команд станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, уточнили в пресс-службе. Среди участников шоу будут победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская, отметили в пресс-службе. Ведущей шоу станет Яна Чурикова, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230627/fadeev-1880655919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_451:0:4000:2662_1920x0_80_0_0_33bd91720db4b76f33ccdd53e8021c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дима билан (виктор белан), "голос", пелагея, полина гагарина
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), "Голос", Пелагея, Полина Гагарина
Первый канал начал съемки проекта "Голос. Уже не дети"

Первый канал начинает съемки нового проекта "Голос. Уже не дети"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковШоу "Голос"
Шоу Голос - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Шоу "Голос". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первый канал начинает съемки новой версии вокального проекта "Голос. Уже не дети", наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, сообщила пресс-служба Первого канала.
"Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. "Голос. Уже не дети" – это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором примут те, кому уже посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса",- говорится в сообщении.
Наставниками команд станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, уточнили в пресс-службе.
Среди участников шоу будут победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская, отметили в пресс-службе.
Ведущей шоу станет Яна Чурикова, добавили в пресс-службе.
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Максим Фадеев обвинил редакцию шоу "Голос. Дети" в непрофессионализме
27 июня, 11:42
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)"Голос"ПелагеяПолина Гагарина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала