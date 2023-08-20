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Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета

Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета - РИА Новости, 20.08.2023

Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета

Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, хотел пронести на борт гранату Ф-1. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T06:19

2023-08-20T06:19

2023-08-20T14:18

происшествия

владивосток

петропавловск-камчатский

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, хотел пронести на борт гранату Ф-1. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли. Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно. По факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что гранату отправили на исследование, а пассажира передали военным. Другой источник рассказал РИА Новости, что пассажиров аэропорта не эвакуировали."Рейсы из аэропорта не задерживали, они выполнялись по расписанию", — сказал он.По его словам, задержанный пассажир — житель Камчатки. В международном аэропорту Владивостока РИА Новости подтвердили, что воздушная гавань работает штатно, но другие детали уточнять не стали.

https://ria.ru/20230818/pokushenie-1890921832.html

владивосток

петропавловск-камчатский

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происшествия, владивосток, петропавловск-камчатский, приморский край