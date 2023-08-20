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Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета - РИА Новости, 20.08.2023
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06:19 20.08.2023 (обновлено: 14:18 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/prestuplenie-1891081693.html
Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета
Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета - РИА Новости, 20.08.2023
Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета
Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, хотел пронести на борт гранату Ф-1. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T06:19
2023-08-20T14:18
происшествия
владивосток
петропавловск-камчатский
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, хотел пронести на борт гранату Ф-1. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли. Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно. По факту проводится проверка&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что гранату отправили на исследование, а пассажира передали военным. Другой источник рассказал РИА Новости, что пассажиров аэропорта не эвакуировали."Рейсы из аэропорта не задерживали, они выполнялись по расписанию", — сказал он.По его словам, задержанный пассажир — житель Камчатки. В международном аэропорту Владивостока РИА Новости подтвердили, что воздушная гавань работает штатно, но другие детали уточнять не стали.
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происшествия, владивосток, петропавловск-камчатский, приморский край
Происшествия, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Приморский край
Во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета

Во Владивостоке пассажир рейса пытался пронести гранату на борт самолета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, хотел пронести на борт гранату Ф-1. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Пассажира задержали на входе в аэропорт Владивостока при досмотре, гранату Ф-1 изъяли. Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно. По факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что гранату отправили на исследование, а пассажира передали военным.
Другой источник рассказал РИА Новости, что пассажиров аэропорта не эвакуировали.
"Рейсы из аэропорта не задерживали, они выполнялись по расписанию", — сказал он.
По его словам, задержанный пассажир — житель Камчатки.
В международном аэропорту Владивостока РИА Новости подтвердили, что воздушная гавань работает штатно, но другие детали уточнять не стали.
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