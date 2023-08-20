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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:21
2023-08-20T14:21
2023-08-20T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении