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Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 20.08.2023
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удары по ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, за сутки уничтожено более 130... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:16
2023-08-20T14:16
2023-08-20T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
старомайорское
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удары по ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих и девять единиц техники, пресечена деятельность четырех групп диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, по данным ведомства, в районах Марфополя, Червоного на Запорожье и Урожайного в ДНР пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ."В результате боев уничтожено более 130 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки более 130 военных на Южно-Донецком направлении