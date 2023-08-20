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Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении

Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 20.08.2023

Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удары по ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, за сутки уничтожено более 130... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:16

2023-08-20T14:16

2023-08-20T14:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

старомайорское

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удары по ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих и девять единиц техники, пресечена деятельность четырех групп диверсантов, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, по данным ведомства, в районах Марфополя, Червоного на Запорожье и Урожайного в ДНР пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ."В результате боев уничтожено более 130 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

старомайорское

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)