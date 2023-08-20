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Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменией, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.08.2023
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14:15 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/postavki-1891118235.html
Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменией, заявил Сийярто
Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменией, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.08.2023
Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменией, заявил Сийярто
Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркмении в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями, заявил министр иностранных РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:15
2023-08-20T14:15
венгрия
европа
туркмения
петер сийярто
виктор орбан
экономика
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БУДАПЕШТ, 20 авг - РИА Новости. Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркмении в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в воскресенье встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухаммедовым. Помимо темы энергетики, стороны обсуждали сотрудничество в здравоохранении, сельском хозяйстве, медицинской и пищевой промышленности, а также образовании и культуре, сообщила пресс-служба Орбана. Ранее Сийярто заявлял, что для поставок природного газа из Туркмении в Европу нужно построить газопровод длиной 300 километров и проводимостью 30 миллиардов кубометров в год, а также расширить мощность газопроводов в Юго-Восточной Европе. В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток. В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.
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венгрия, европа, туркмения, петер сийярто, виктор орбан, экономика
Венгрия, Европа, Туркмения, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Экономика
Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменией, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Будапешт и Ашхабад заключили соглашение о поставках газа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 авг - РИА Новости. Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркмении в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в воскресенье встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухаммедовым. Помимо темы энергетики, стороны обсуждали сотрудничество в здравоохранении, сельском хозяйстве, медицинской и пищевой промышленности, а также образовании и культуре, сообщила пресс-служба Орбана.
Ранее Сийярто заявлял, что для поставок природного газа из Туркмении в Европу нужно построить газопровод длиной 300 километров и проводимостью 30 миллиардов кубометров в год, а также расширить мощность газопроводов в Юго-Восточной Европе.
В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток. В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов
Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном
Вчера, 22:26
 
ВенгрияЕвропаТуркменияПетер СийяртоВиктор ОрбанЭкономика
 
 
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