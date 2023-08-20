https://ria.ru/20230820/postavki-1891078938.html

"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии

"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии - РИА Новости, 20.08.2023

"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии

Поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T04:25

2023-08-20T04:25

2023-08-20T04:25

в мире

украина

киев

роберт кеннеди

f-16

сша

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший."Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?" — высказался политик.Он также отметил, что поставки американских истребителей не предотвратят коллапса Украины. Подготовка пилотов, добавил Кеннеди-младший, занимает много времени, а эксплуатация этих самолетов требует большого количества навыков.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом уточнил, что отправка от третьих стран состоится после завершения подготовки украинских летчиков.

https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html

украина

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в мире, украина, киев, роберт кеннеди, f-16, сша