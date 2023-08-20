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"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии - РИА Новости, 20.08.2023
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04:25 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/postavki-1891078938.html
"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии
"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии - РИА Новости, 20.08.2023
"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии
Поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T04:25
2023-08-20T04:25
в мире
украина
киев
роберт кеннеди
f-16
сша
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший."Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?" — высказался политик.Он также отметил, что поставки американских истребителей не предотвратят коллапса Украины. Подготовка пилотов, добавил Кеннеди-младший, занимает много времени, а эксплуатация этих самолетов требует большого количества навыков.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом уточнил, что отправка от третьих стран состоится после завершения подготовки украинских летчиков.
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в мире, украина, киев, роберт кеннеди, f-16, сша
В мире, Украина, Киев, Роберт Кеннеди, F-16, США
"Отличное решение": Кеннеди-младший рассказал о ждущем Украину бедствии

Кеннеди-младший: поставки Украине F-16 станут катастрофой для всего человечества

© AP Photo / Josh ReynoldsРоберт Ф. Кеннеди — младший объявляет об участии в президентских выборах
Роберт Ф. Кеннеди — младший объявляет об участии в президентских выборах - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Josh Reynolds
Роберт Ф. Кеннеди — младший объявляет об участии в президентских выборах . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 представляют угрозу как для Украины, так и для всего человечества. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«
"Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?" — высказался политик.
Он также отметил, что поставки американских истребителей не предотвратят коллапса Украины. Подготовка пилотов, добавил Кеннеди-младший, занимает много времени, а эксплуатация этих самолетов требует большого количества навыков.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом уточнил, что отправка от третьих стран состоится после завершения подготовки украинских летчиков.
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